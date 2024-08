per la torres è il momento del debutto 

Sassari. La vittoria in Coppa Italia sull’Albinoleffe e i quasi 1.500 abbonamenti hanno dato la spinta giusta per provare a iniziare il campionato sulla falsariga di quello passato. Il calendario propone come esordio la sfida al “Vanni Sanna” contro la Vis Pesaro (inizio alle 20,45) che è anche l’ultima avversaria battuta l’anno scorso. Certo, nessuno pretende il 7/7 iniziale della stagione scorsa ma è importante dare subito un segnale. Lo ha fatto ad esempio il Pescara, che ha vinto 2-1 sul campo della Ternana fresca retrocessa dalla Serie B, mentre il Perugia è riuscito a pareggiare in rimonta nonostante lo 0-3 iniziale. «La Torres cercherà sempre di imporre il suo gioco anche se in molti si copriranno», ha detto il tecnico Alfonso Greco anticipando il tema tattico del match odierno.

Assenze e scelte

La squadra sassarese è senza il difensore Idda, che questa settimana subirà un intervento di pulizia a una caviglia e starà fermo almeno un mese, e senza l’esterno destro Zecca, squalificato per aver raggiunto la somma di ammonizioni con il cartellino rimediato nella gara di playoff promozione contro il Benevento. In dubbio il regista Giorico, non al meglio, quindi è probabile a centrocampo l’accoppiata Mastinu-Brentan. La formazione dovrebbe ricalcare quella di Coppa Italia, anche se in attacco potrebbero giocare Diakité, Varela e Fischnaller, con Scotto e Goglino come alternative.

L’avversaria

La Vis Pesaro ha due giocatori squalificati: l’esterno sinistro Peixoto e la giovane punta Okoro. Confermato il tecnico Stellone che, arrivato nel finale di campionato, ha salvato i marchigiani nei playout con una vittoria in zona Cesarini contro la Recanatese. Difesa a 3 anche per gli ospiti, che propongono uno schieramento quasi speculare. In difesa c’è l’ex Olbia Palomba, comunque il reparto ha tante alternative e può assemblare terzetti con giocatori molto fisici, oppure coi braccetti più rapidi. A centrocampo occhio al cileno Cruz, molto duttile tatticamente e pericoloso in zona gol: ha segnato 13 reti in Serie D con la Varesina. Il giocatore più blasonato è l’esterno destro Paganini, tanta Serie B e persino una quarantina di gare in A col Frosinone. In attacco la Vis Pesaro ha sia forza fisica (il corazziere Molina), sia esperienza (Nicastro), sia tecnica (Pucciarelli).

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Brentan, Mastinu, Guiebre; Varela, Goglino (Diakité), Fischnaller.

