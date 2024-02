Per la Torres due gare-verità 

Sassari. Stasera sul campo della Lucchese (ore 18,30) e domenica di nuovo al “Vanni Sanna” contro il Perugia. Due gare che diranno se la Torres riuscirà a sbloccarsi dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Tecnico e giocatori hanno ripetuto che non si deve perdere la fiducia, ma la realtà è che una prestazione anche buona ma senza punti non aiuterà a fare risalire l’autostima del gruppo rossoblù.

All’andata

Vista la crisi della squadra sassarese è inutile fare riferimento al risultato della partita d’andata, vinta davanti ai tifosi sassaresi per 2-0 con reti di Fischnaller e Ruocco. Anche perché è stata una di quelle gare in cui la Torres fu aiutata dalla fortuna, visto che i toscani colpirono la traversa e sfiorarono almeno un’altra volta la rete prima del vantaggio dei padroni di casa. Ad ogni modo la Lucchese in casa rende il doppio: 21 punti contro i 10 fatti in trasferta.

Antonelli out

Confermata l’assenza del difensore centrale Antonelli, uscito anzitempo contro la Juventus Next Gen per un risentimento muscolare. In attesa che il neo acquisto Aleandro Rosi recuperi la condizione fisica per giocare, il sostituto naturale per la difesa è Fabriani, da utilizzare come braccetto destro con lo spostamento al centro di Idda. Soluzione valida anche qualora il tecnico Greco decida di accantonare momentaneamente la difesa a tre per la difesa a quattro, con Idda e Dametto a fare i centrali e Fabriani il terzino destro. Nel caso di una retroguardia a quattro Zambataro appare più terzino di Liviero, che invece ha qualcosa in più sulla fascia quando c’è da spingere e crossare.

Incertezza sul modulo

L’allenatore rossoblù già da due settimane sta provando diversi schieramenti. Le tre partite in nove giorni consigliano il turnover perché chiaramente non si può insistere sugli stessi dieci-undici giocatori. Per questo anche a centrocampo potrebbero esserci novità, con l’impiego dal primo minuto di Cester o Masala al fianco forse di Mastinu, mentre Giorico (altro giocatore molto utilizzato) partirebbe dalla panchina. Le soluzioni sono due: la conferma del 3-4-1-2 con Liviero e Zecca sulle fasce e Ruocco a supporto di Diakité e Fischnaller o Scotto; un 4-4-2 o comunque un 4-3-1-2 dove come terzino sinistro giocherebbe Zambataro oppure Liviero, mentre Ruocco agirebbe a sinistra a supporto di Fischnaller e Scotto, in una formazione più coperta e adatta alle ripartenze.

Scelte non semplici. Per questioni di classifica è più importante la gara contro il Perugia, che occupa la quarta posizione insieme al Gubbio, in ritardo di 7 lunghezze dalla Torres. Per questioni di morale il risultato contro la Lucchese può ricaricare i rossoblù, che a quel punto affronterebbero anche la gara di domenica con ben altro spirito.

La formazione

Torres (4-4-2) : Zaccagno; fabriani, Idda, Dametto, Zambataro; Zecca (Masala), Cester, Mastinu, Ruocco; Scotto, Fischnaller (Diakité). Allenatore A. Greco.

