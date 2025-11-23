VaiOnline
Stasera in campo.
24 novembre 2025 alle 00:42

per la torres c’è solo la vittoria 

Da un successo contro il Livorno oggi può partire la rincorsa verso la salvezza 

Sassari. La rincorsa alla salvezza deve iniziare da Livorno. Stasera alle 20,30 solo il ritorno alla vittoria che manca da settembre può consentire alla Torres di iniziare la risalita lunga e faticosa. Inutile pensare al fatto che la zona tranquilla è distante 7 punti, bisogna ottenere una serie positiva tra vittorie e pareggi di almeno quattro, meglio cinque risultati utili per recuperare l’avvio disastroso.

Anche l’andamento delle stagioni precedenti dice che comunque bisogna girare la boa a una quota di almeno 16 punti o superiore. La squadra sassarese ne ha 8 e di giornate per chiudere l’andata ne sono rimaste cinque: oggi a Livorno, poi a Rimini, fanalino di coda del torneo a causa della pesante penalizzazione di -15, quindi al “Vanni Sanna” contro il Pineto, la trasferta a Gubbio e di nuovo tra le mura amiche contro la capolista Arezzo.

Precedenti salvezza

Nel campionato passato è retrocesso il Legnago Salus con 29 punti, che erano solo 12 dopo l’andata. Salvo senza playout l’Ascoli a quota 40 (erano 24 punti al giro di boa) ma solo perché la Lucchese aveva il -6 e quindi si era fermata a 39, ma con 45 punti fatti sul campo. Nella stagione 2023/24 è retrocessa l’Olbia che ha chiuso a 26 punti, equamente divisi tra andata e ritorno. Si è salvato senza spareggi l’Ancona, arrivato a quota 42 con una perfetta distribuzione dei risultati tra andata e ritorno.

Tre anni fa la retrocessione dell’Aquila a 28 punti, anche in questo caso con un identico andamento tra andata e ritorno. La Vis Pesaro invece era partita male: solo 16 punti, ma dopo il giro di boa ne ha conquistati 23, chiudendo a quota 39 fuori dalla zona playout.

Il Livorno

Club illustre che ha praticato la serie A l’ultima volta nel 2013/14 e la Serie B appena sei stagioni fa. Gli amaranto attuali hanno 11 punti in classifica, 4 in più della Torres, e anche per loro l’obiettivo primario è uscire dalla zona playout.

Il tecnico Roberto Venturato utilizza la difesa a quattro con diversi giocatori molto prestanti fisicamente (c’è l’ex Budoni Monaco che ha vasta esperienza di Serie B), il centrocampo a tre (assente il veterano Hamlil per squalifica), un trequartista (Peralta o Panaioli) dietro le due punte, una delle quali sarà il capitano Dionisi (ha portato il Frosinone in A) e l’altro probabilmente Di Carmine, altro giocatore che ha fatto tanta serie B e pure la A con Verona e Crotone. Insomma, sulla carta è un organico che avrebbe dovuto stare in alto e invece la difesa è il punto debole (23 gol incassati, la terzultima) che ha impedito di ottenere più punti.

Scelte

Il tecnico rossoblù Alfonso Greco dovrebbe confermare tutte o quasi le scelte fatte per il match contro il Perugia. Da capire se vorrà spostare Mastinu sulla trequarti per inserire Giorico a centrocampo in modo da avere più filtro e due costruttori di gioco. In attacco Starita sarà confermato, vista la rete realizzata e la buona prestazione. La scelta per l’altro attaccante è tra Diakite e Musso per avere un giocatore che fisicamente possa lottare coi corazzieri della retroguardia toscana.

Il mister ha sottolineato anche l’importanza di chi subentra a gara in corso: «Deve incidere, deve cambiare qualcosa nel match», quindi sarà altrettanto importante il ruolo di chi entrerà dalla panchina e in questo senso Lunghi, Carboni e Masala possono fornire degli spunti.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan, Zambataro; Mastinu; Starita, Diakite (Musso).

