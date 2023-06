Per la Torres c’è l’usato sicuro Alfonso Greco 

Sassari. Per la conferma del tecnico Alfonso Greco manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare questa settimana. La novità nello staff tecnico dovrebbe invece riguardare il settore giovanile. Non inganni l’apparente silenzio sul mercato, perché si continua a lavorare e a trattare per le conferme e gli arrivi che dovranno rinforzare l’organico. Obiettivo: una stagione da metà classifica che oscilli fra settimo e dodicesimo posto. Traguardo minimo: la salvezza senza patemi. Traguardo massimo: i playoff promozione in attesa di consolidarsi e - magari- già dalla stagione 2024/25 provare a confrontarsi con le grandi, che sono grandi non solo per nome e tradizione ma anche per budget.

Il nuovo torneo

Intanto la società sassarese sta completando la documentazione per l’iscrizione. A fine maggio sono stati presentati alla Covisoc gli adempimenti che riguardano le coperture finanziarie e la situazione patrimoniale al 31 marzo di quest’anno. Entro il 20 giugno vanno invece depositate la domanda di ammissione con le ricevute della fideiussione da 350 mila euro più le garanzie sul pagamento degli stipendi e degli eventuali debiti. Uno dei vantaggi da quando è proprietaria Abinsula è che la solidità economica lascia tranquilla la tifoseria, che invece in altre estati ha vissuto con l’ansia.

La squadra

La conferma di Greco sulla panchina presuppone quella di diversi giocatori che il tecnico conosce bene e che permettono di partire da una base tattica già consolidata. E facilita pure l’inserimento dei giocatori nuovi.Tra i calciatori sotto contratto quelli con elevate possibilità di permanenza sono i difensori Antonelli e Dametto più Pinna (in scadenza), i centrocampisti Lora, Urso e Masala, gli attaccanti Sanat, Ruocco, Diakite e Scotto.