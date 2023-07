Per la Torres c’è il terzino Mandrelli 

Sassari. Saranno Como e Padova a testare in amichevole la nuova Torres, che intanto si arricchisce di un giovane terzino: Nicola Mandrelli, classe 2005, proveniente dal Sassuolo. La squadra sassarese partirà domani per il ritiro di Sappada e ha già fissato tre amichevoli. La prima domenica a Bormio contro il Como, formazione che da due stagioni milita in serie B; la seconda il 28 luglio a Pieve di Cadore col Padova, quinta nel girone A di Serie C dello scorso campionato. Infine il primo agosto a Piani di Luzza (Udine) l’amichevole col Cjarlins Muzane, formazione friulana di serie D.

Prove di modulo

Ieri mattina partitella in famiglia. Il tecnico Alfonso Greco ha schierato tra gli undici “titolari” il portiere Zaccagno e i difensori Antonelli, Idda, Dametto e Pinna. A centrocampo l’esterno Zecca e i centrali Giorico e Urso, in attacco Ruocco, Diakite e Scotto. Modulo cangiante, nel senso che quando la Torres attacca restano in difesa i tre veterani e Pinna spinge sulla fascia sinistra, mentre Zecca fa il tornante a destra e raramente diventa il quinto difensore. Ruocco si muove a sinistra ma con la libertà di andare al centro. L’impressione è che proprio l’intelligenza tattica dei giocatori consenta l’adattabilità dello schieramento a seconda della fase di possesso palla o di copertura.

Siamo agli inizi e bisogna tenere conto dei colpi finali. L’ultimo acquisto, Nicola Mandrelli, è un terzino destro che ha disputato da titolare il campionato Primavera e quello Under 18 col Sassuolo. In uscita da segnalare la rescissione del contratto con l’attaccante Davide Luppi.

