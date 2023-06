Per la torre di Santa Lucia previsto l’intonaco? È polemica 

L’antica torre di Santa Lucia di Siniscola potrebbe cambiare radicalmente aspetto. Il maniero che da sempre è diventato il simbolo identitario del piccolo borgo dei pescatori, potrebbe essere intonacato. La questione è legata all’imminente definizione del progetto di recupero del sito che da alcuni anni è interessato da problemi di staticità dei muri portanti. Da tempo, infatti, la torre è stata delimitata per via dei cedimenti che hanno provocato la caduta di calcinacci nella strada sottostante. A seguire le procedure per la progettazione è l’ufficio delle Belle Arti di Sassari, che è chiamato in questi casi a decidere sulle scelte architettoniche da seguire per l’esecuzione dei lavori. Tra Comune, progettisti e lo stesso ufficio, nei giorni scorsi c’è stato un incontro per discutere dell’importante aspetto. «Due le proposte – afferma il sindaco Gian Luigi Farris – sostenere la struttura con una rete di contenimento oppure la re alizzazione dell’intonaco che andrà a coprire le pietre a vista». Il primo cittadino, ammettendo che la decisione finale spetta sempre all’ufficio preposto alla tutela dei beni artistici e archeologici, si dice comunque per nulla convinto della seconda opzione. «Se sarò costretto a dover accettare la soluzione dell’intonaco – aggiunge – coinvolgerò la cittadinanza sulla questione. Non vorrei che mi venga addebitata una scelta che non è mia e che a dire il vero, personalmente mi lascia molto perplesso».

