Per la Tharros vittoria e aggancio 

Tharros 3

Taloro 1

Tharros (4-3-1-2) : Cabasino, Perilli, Boi (21’ st Perilli), Carboni, Panza, C. Sanna (23’ st Foddis), Silva, Tetteh (39’ st Lonis), Calaresu, La Valle (9’ st Atzori), A. Sanna (33’ st Piras). In panchina Mereu, Vacca, Ferrari, Sardo. Allenatore Lai.

Taloro (3-5-2) : M. Fadda, Soro (21’ st Fois), Filia, Secchi, Sau, Castro, Pusceddu, Vassidiki, Falchi, Delussu, A. Fadda (33’ pt Ricci). In panchina Cuguttu, Vidili, P. Sanna, Lapia, Zucchelli. Allenatore Mura.

Arbitro : Foscolo di Potenza.

Reti : 12’ pt e 24’ st (r) Andrea Sanna, 14’ pt La Valle, 2’ st Falchi.

Note : ammoniti Boi, Foddis, Tetteh, La Valle, Fois, Sau e Falchi. Recupero 3’ pt – 5’ st. Spettatori 350.

Oristano. Successo casalingo della Tharros, che si impone per 3-1 contro il Taloro Gavoi. Protagonista Andrea Sanna, autore di una doppietta.

I padroni di casa partono forte e segnano due reti a inizio gara. Al 10’ la sblocca Sanna di testa dopo un rapido corner battuto da La Valle. Al 12’ è proprio La Valle a raddoppiare facendosi trovare pronto su una corta respinta del portiere ospite.

Il Taloro accorcia in avvio di ripresa; è il 2’ quando Falchi anticipa il diretto difensore e di testa, su cross di Filia, batte Cabasino. Al 24’ il terzo gol oristanese è realizzato ancora da Andrea Sanna su rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano di Sau (tiro di Atzori), con i gavoesi che hanno protestato per la decisione.

