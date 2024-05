Per la Tharros una vittoria che avvicina la salvezza 

Tharros vittoriosa e Caprera di nuovo sconfitta nella ventiseiesima giornata del girone A di Serie C. Le oristanesi restano ancora ai margini della zona calda della classifica, mentre è ormai compromessa la situazione delle neroverdi sempre più vicine alla retrocessione diretta. Nel weekend si è invece giocata l’ultima giornata di Eccellenza.

Super Tharros

Una rete di capitan Casula nel primo tempo consente alle biancorosse di fermare la vicecapolista Orobica Bergamo per 1-0 e di portare a casa tre punti pesanti in chiave salvezza: la Tharros occupa attualmente l’undicesimo posto a quota trentatré (e con una gara da recuperare). Per la squadra di Luca Suella la difficile trasferta genovese contro l’Angelo Baiardo di domenica può essere l’occasione giusta per staccarsi dalla zona playout. A quattro giornate dal termine della stagione regolare è invece agli sgoccioli l’esperienza del Caprera in Serie C. Le isolane contro il Moncalieri (terza forza del torneo) incassano un 4-1, che vale la ventiquattresima sconfitta in campionato e l’ultimo posto con sole due vittorie all’attivo. Nel prossimo turno le neroverdi ricevono la Roma, che potrebbe condannare il Caprera alla retrocessione aritmetica.

Ultima d’Eccellenza

Nell’anticipo dell’ultimo turno dell’Eccellenza, l’Athena Sassari ribalta il Tortolì per 6-3 e chiude in quarta posizione con trentuno punti. Il Pula invece termina al secondo posto (in compagnia del Real Sun Service) la sua prima stagione in Eccellenza, dopo la vittoria sul Selargius di ieri per 8-0. Non si è disputata ed è stata rinviata a data da definirsi la sfida tra Atletico Uri e Maracalagonis. Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro la Pgs Audax Frutti d’Oro (doppietta di Carboni-Tonga e tris di Serra) nel posticipo di martedì scorso. Le capoterresi invece ieri hanno ceduto al Real Sun Service per 5-3, mettendo a serio rischio il quinto posto, con l’Atletico Uri a due punti di distanza ma con una partita da recuperare. La doppietta di Shaheen e la tripletta di Fiori piegano le capoterresi (a segno con Serra, Cammarota e Carboni-Tonga). Chiude al settimo posto il Tortolì, reduce dal ko di sabato con l’Athena Sassari e dal successo per 2-0 nel posticipo di martedì a Selargius, entrambi griffati dalle doppiette di Ghisu. Dodici punti, frutto di quattro vittorie e dodici sconfitte, sono il bottino delle sedici sfide all’esordio nel massimo torneo regionale per le ogliastrine. Altra new entry di questa stagione è il Selargius, che dopo la sconfitta di ieri a Pula (la dodicesima in campionato) termina con otto punti e all’ottavo posto la sua annata. Il Maracalagonis invece conclude la sua seconda stagione di Eccellenza all’ultimo posto. Nella prossima stagione saranno almeno quattordici le squadre partecipanti. Si va verso un ulteriore allargamento del torneo, che si preannuncia ancora più competitivo.

