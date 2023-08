Per la Tharros obiettivo playoff 

Oristano. Ambizione ed entusiasmo in casa Tharros in vista della prossima stagione di Eccellenza. Al Comunale è cominciata la preparazione in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 10 settembre, con l’antipasto del primo turno di Coppa Italia il 27 agosto contro il Bosa. Il sodalizio guidato da Tonio Mura ha regalato ai tifosi una rosa completa in ogni reparto. «Sarà un torneo di alto livello», esordisce il patron, «con tante formazioni che vogliono essere protagoniste. Pensiamo di avere una squadra di spessore».

Diversi i nuovi arrivi a cominciare dall’allenatore Antonio Prastaro, reduce dalla vittoria del torneo di Promozione con il Villasimius e in passato alla guida di formazioni blasonate come Nuorese, Muravera, Castiadas, Tonara, Quartu 2000, Sanluri e Pula. Tra le conferme spiccano quelle del tandem d’attacco composto da Andrea Sanna (30 reti tra campionato e Coppa Italia nel 2022/2023) e Simone Calaresu, di capitan Fabio Boi, Alberto Atzori, Antonio Lai, Cristian Sanna, Joseph Tetteh e di tanti giovani in mostra già l’anno passato. Tra i nuovi acquisti spiccano i portieri Francesco Cabasino e Gabriele Mereu, i difensori Andrea Facelli, Umberto Pizzoleo, Andrea Mereu, Marco Carboni e Federico Panza, il centrocampista Santiago Arnaudo e i fantasisti Juan Martin La Valle e Jonathan Vapore. «L’idea è fare i playoff», sottolinea Mura, «arrivare tra le prime 5 del torneo sarebbe un bel successo». La società invita i tifosi ad abbonarsi (100 euro gli uomini, 50 euro le donne) per seguire le partite casalinghe della formazione femminile e maschile. Intanto la facciata dello stadio è stata abbellita con i colori sociali e negli spogliatoi sono state sistemate nuove docce.

