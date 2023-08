In un periodo straordinariamente ricco per lo sport, la settimana condotta da Carlo Alberto Melis a “La strambata” (su Radiolina alle 12,30) non poteva che essere dedicata a questi temi. Dai Mondiali di atletica a quelli di basket, dagli Europei di volley agli Us Open, alla Vuelta a España, non mancano gli spunti per analizzare risultati e protagonisti, anche sardi.

Oltre ai consueti interventi in collegamento, “La strambata” avrà ospite in studio il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.