«Per la statua in piazza Umberto meglio fare un referendum»  

Non è stata ancora posizionata al centro della piazza Umberto, dove sono in corso i lavori di rifacimento, la copia della statua di Druso minore, che già crea discussione. L’idea del sindaco Ignazio Locci, annunciata recentemente e motivata con il ritrovamento dell’effigie a poca distanza non piace ad Alberto Fois dell’opposizione in Consiglio Comunale che propone un referendum. «Se i soldi ci sono, se la volontà dell’amministrazione fosse certa, insieme alla volontà di introdurre un elemento d’arredo nella nuova piazza, perché non scegliere i simboli della nostra storia più onorevole - ha detto Fois - i simboli della bellezza, del coraggio, dell’essere antiochensi? Credo che l’ultima parola la si dovrebbe lasciare proprio a questi ultimi». L’idea del referendum, sempre sollecitata dall’opposizione, non è stata mai presa in considerazione dalla maggioranza. «Piuttosto che a un carnefice - ha detto Alberto Fois - perché non dedicare una statua e la piazza stessa al poeta Stefano Susini. Oppure perché non ad Efisio Melis Alagna che morì per difendere la città dai pirati o ancora al sindaco Campus che a metà ottocento si rese protagonista della vicenda “furasantus”. Oppure, perché non onorare il nostro amato santo».

