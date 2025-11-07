VaiOnline
Formula 1.
08 novembre 2025 alle 00:28

Per la Sprint la pole è di Norris  

Lando Norris con la Mercedes ha conquistato la pole per la gara Sprint del Gp del Brasile in programma oggi nella serata italiana. Sul circuito di Interlagos, ottimo secondo posto per Kimi Antonelli con la Mercedes davanti all'altra “papaya” di Oscar Piastri. Quarta l'altra Mercedes di George Russell. Solo sesto Max Verstappen alle spalle di Fernando Alonso. Male le Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton addirittura 11°.

Norris era stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere che si è svolta ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile di domani. Il britannico della McLaren ha fermato il crono a 1'09"975. Seconda l'altra monoposto Papaya, di Oscar Piastri, poi Hulkenberg con la Sauber (quinto il suo compagno Bortoleto). Indietro le Ferrari (Leclerc 18° e Hamilton 19°), che un po' a sorpresa hanno svolto un lavoro diverso dagli altri puntando solo sulla gomma hard e chiudendo nelle retrovie. Indietro anche Verstappen (17°) non apparso particolarmente brillante.

Le Rosse

«Siamo a Interlagos con speranze neutre ma con lo stesso approccio delle ultime gare, quando l'esecuzione è stata quella giusta», ha detto il pilota monegasco in conferenza stampa, prima delle prove, «è una pista che mi piace, anche se non sono mai salito sul podio. Sono certo che se faremo tutto alla perfezione, potremo riuscirci. E pensando a come le cose qua a volte sono folli...», concludendo: «Vincere una gara sarebbe importante così come il secondo posto».

