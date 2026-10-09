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Formula 1.
10 ottobre 2026 alle 00:36

Per la Sprint in pole c’è Verstappen 

A Singapore l’olandese precede Russell, Antonelli partirà solo settimo 

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I potenti riflettori di Marina Bay illuminano la prestazione di Max Verstappen, che dopo la vittoria a Sepang di domenica scorsa ha messo la sua Red Bull davanti a tutti anche nelle qualifiche della gara Sprint del Gp di Singapore (oggi alle 11, domani alle 14 la gara). Sarà l’ultima delle sei previste in stagione, giunta alla 17ª tappa con un Kimi Antonelli lanciato ma apparso ieri un po’ in difficoltà. Così a fianco dell’olandese oggi partirà in prima fila la Mercedes di George Russell, unico rivale dell’italiano, subito dietro Charles Leclerc con la Ferrari e Oscar Piastri su McLaren. Lewis Hamilton ha dovuto accontentarsi della sesta piazza, dietro Lando Norris e davanti ad Antonelli.

Verdetto posticipato

Un Verstappen galvanizzato dal primo successo stagionale e deciso a vincere per la prima volta a Singapore ha fatto meglio di tutti nel giro decisivo della Q3, 1’31’’156, poco più di un decimo più veloce di Russell che all’ultimo tentativo ha superato Leclerc in seconda posizione. Una pole a lungo sub judice: Verstappen è stato convocato dai commissari per un sorpasso a Hamilton in regime di bandiera gialla nella Q1. La sua spiegazione è stata accettata e intorno alla mezzanotte locale la griglia di partenza è stata ufficializzata. «Qui si spinge sempre al limite, sfiorando i muretti: sono molto contento della pole» ha detto l’olandese. «Le ultime gare siamo stati molto più competitivi ma questa pista mette in evidenza certi punti deboli della vettura. Abbiamo cercato di lavorarci il più possibile».

Il leader

Ha dovuto lavorare ancor di più Antonelli: con una Mercedes dotata di aggiornamenti aerodinamici rispetto a quella di Russell ha faticato ad adeguarsi al complicato tracciato cittadino. «C’è ancora molto da capire su questo pacchetto, la macchina è imprevedibile ed è difficile mettere insieme un giro», il commento del bolognese. «Sono venuto con grandi speranze ma penso che sarà un weekend difficile. Non vedo dove possiamo trovare sette decimi». Se Antonelli non è soddisfatto, ma gode di un rassicurante +84 su Russell, ai box Ferrari l’atmosfera non è molto più rilassata. «Da tre-quattro gare abbiamo perso un po’ di performance pura nel passo, non siamo abbastanza veloci per lottare con gli altri», ha detto Leclerc, nonostante la buona posizione in griglia, mentre Hamilton si è lamentato dello scarso grip del posteriore emerso calzando le soft. Oltre al caldo umido e all’aria pesante e scura data dal fumo di enormi incendi in Indonesia, anche uno stop tra prima e seconda sessione per problemi di cronometraggio.

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