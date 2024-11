Per la Serie B la Torres deve accelerare 

Sassari. È un campionato in cui le battistrada vanno più veloci di quelle del 2023/24. Una sorpresa, perché nessuno poteva pensare che fosse possibile replicare la straordinaria andatura di Cesena e Torres dopo 14 giornate una stagione fa: 33 punti a testa. Invece il Pescara potenzialmente può fare anche meglio, perché ha 32 punti con 13 gare e deve recuperare (il 21 novembre) quella col Milan Futuro, formazione che annaspa nelle retrovie. Se vince va a quota 35 ed è fuga vera.

La Torres ha 4 punti in meno rispetto all’anno scorso, soprattutto a causa dei pareggi con Ternana (autorete sfortunata) e Rimini (un mezzo harakiri, visto il vantaggio di un gol e di un giocatore). Appaiata ci sarebbe stata la Ternana , che ha ottenuto gli stessi risultati ma è stata penalizzata di due punti per questioni amministrative relative alla stagione passata. Gli umbri e la Virtus Entella sono a 27 punti: bene, un campionato fa la quarta di punti ne aveva 25. A conferma di come sinora le prime quattro stiano andando più veloci. Francamente nessuno se lo aspettava.

Calendari a confronto

Delle tre concorrenti al primato che vale l’ascesa diretta alla Serie B la Torres deve affrontarne ancora due in casa (Virtus Entella domenica e Pescara al ritorno) e due in trasferta (Ternana e Virtus Entella). Finora la squadra allenata da Greco ha ottenuto solo due pareggi contro Pescara e Ternana. Il Pescara ospiterà Ternana (battuta 2-1) e Virtus Entella (battuta 1-0), mentre dopo il giro di boa giocherà sul campo della Torres contro la quale ha pareggiato in casa. Sulla carta è anche la formazione con gli scontri diretti migliori e il calendario più morbido, quindi i sassaresi e le altre rivali hanno meno margine di errore.

La Ternana invece deve ancora affrontare la Virtus Entella (ultima gara di andata e ultima di ritorno: potrebbe essere decisiva per la classifica), andare a Pescara e ricevere la Torres. Infine la Virtus Entella ha ancora tre trasferte contro le tre concorrenti ma poi ospiterà Torres e Ternana, quindi con 5 scontri diretti da giocare è quella che più può influire nella lotta per il primato.

Outsider

Il “quinto incomodo” potrebbe essere l’Arezzo, a -5 dalla Torres (ma ha sbancato il “Vanni Sanna” 2-0) e a -8 dalla capolista Pescara che ospiterà domenica. I toscani possono rientrare nella lotta per il primato solo se battono gli abruzzesi, altrimenti sono già tagliati fuori e dovranno accontentarsi di ricercare la migliore posizione dei playoff.

