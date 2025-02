Per la Sarlux a Belluno è un passo indietro 

Belluno Volley 3

Pol. Sarroch 0

Belluno : Ferrato 7, Basso 5, Martinez (L), Mian 15, Mozzato 5, Saibene 7, Loglisci 8. N.e. Luisetto, Schirò, Cengia, Bisi, Guizzardi. All. Marzola.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 17, Curridori, Graziani 3, Leccis 1, Lusetti 1, Pilotto 5, Chiapello 2, Nasari 3, Romoli, Rossi 3, Scar- pi (L). N.e. Pisu. All. Mattioli

Parziali : 25-18, 25-19, 25-15

Un passo indietro per la Sarlux Sarroch in poco più di un’ora. O forse una pausa prima della volata finale e i playoff. Sarà che il Belluno quando affronta una formazione sarda vede rosso, stavolta la squadra di Mattioli si è arresa (3-0) senza l’onore delle armi, come era invece accaduto con Acqui Terme e San Donà. Il contrario della strada della continuità che Sarroch pensava, e sperava, di aver imboccato. Mattioli va a Belluno senza i due liberi, Mocci e Giaffreda, per la sostituzione opera di necessita virtù con Scarpi in un inedito ruolo che fa quello che può.

C’è dell’altro nella sconfitta, gli attacchi decisi e convinti di Belluno e la difesa attenta, per quanto gli attacchi di Sarroch siano stati prevedibili e imprecisi. Tanto che la percentuale è poco sopra il quaranta per cento, dove incide il crollo nel terzo set. Diversamente i veneti hanno chiuso al 54%, nulla di stratosferico ma con tre set quasi speculari nei numeri. Contano gli errori in battuta della Sarlux, 19 a fronte di nessun ace. Può festeggiare - si fa per dire - il solo Dimitrov che con i 17 di ieri ha toccato quota 300 punti stagionali.

Nel primo set Belluno si stacca in avvio, e chiude grazie a una battuta out di Curridori. Nel secondo il primo vantaggio di Sarroch è sul 3-2 con un muro di Dimitrov (uno dei due di tutta la partita, l’altro sarà di Rossi), ma il set è ancora lungo, i veneti lo portano a casa con Saibene. La resa nel terzo, chiuso ancora da una battuta out di Nasari.

Oggi è il turno del Cus Cagliari che al Pala Pirastu (ore 16) affronta il Gabbiano Mantova.

