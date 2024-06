Per la Sardinia un mese di successi 

Tre gare in un mese e un grande risultato per la Sardinia Pole Dance & Sport impegnata ad aprile ad Asti al “10° Poleart Italy 2024”, la competizione internazionale di pole dance più attesa della stagione. Nel bottino ben sei medaglie su sei atlete. Alla competizione internazionale, nella cornice del teatro Alfieri di Asti, erano presenti 480 atleti di 48 paesi del mondo. Le atlete sarde, capitanate e seguite nella preparazione da Emanuela Simoni, coach e fondatrice della Sardinia Pole Dance & Sport portano a casa tre Special prize per le atlete Elisabetta Caria, Silvia Bande e Carla Ciaffaglione, una medaglia d’argento per Silvia Casula e una medaglia d’oro per Rebecca Pitzanti e Greta Teng.

Il 4 maggio a Oristano si è svolto invece il Campionato Regionale Pole Dance & Aerial Sports organizzato dalla Wellness Studios. In questa occasione la Sardinia ha portato a casa 5 ori (Casula, Bande, Ciaffaglione, Pizzanti e Teng) e due argenti (Elisabetta Caria e Teng).

Infine, al Campionato Nazionale IPSF di Roma, ancora una volta le atlete hanno mostrato il loro talento aggiudicandosi tre medaglie d’oro con Ciaffaglione, Pitzanti e Teng, che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali in Svezia in autunno. Un bronzo per Caria.

RIPRODUZIONE RISERVATA