Per la Sardegna un turismo attivo e più sostenibile  

Lo stesso assessore aveva aperto la sessione in mattinata, ribadendo i suoi mantra ormai arcinoti. In questi anni ha creduto molto in spese che tornassero immediatamente indietro, in investimenti legati agli eventi (più o meno grandi, sportivi, culturali eccetera) con una ricaduta istantanea sul territorio. La direttrice dell’assessorato Angela Maria Porcu ha illustrato le linee della Regione: promuovere l’immagine della Sardegna, regolamentare un’offerta turistica che resti valida anche per le generazioni future.

Alghero. Una Sardegna che vuole farsi conoscere sempre più all’estero, offrire i propri spazi per il turismo all’aria aperta, virare decisamente sulla sostenibilità (soprattutto ambientale) e sull’accessibilità, abbattere le barriera della stagione estiva per aumentare il Pil di settore. È ciò che emerge dalla prima giornata della Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna, che ieri ad Alghero è stata dedicata alla seconda edizione degli “Stati Generali del Turismo”. In effetti, la Bitas entrerà nel vivo oggi quando cominceranno gli scambi tra gli operatori, tra buyer e seller che hanno già concordato ben 3300 incontri. Altri mille, secondo quanto ha riferito in chiusura dei lavori l’assessore regionale Gianni Chessa, saranno svolti sulla piattaforma della Bitas anche nei prossimi giorni.

Inviato

Le istituzioni

La comunicazione

Per centrare l’obiettivo di destagionalizzare e aumentare il Prodotto interno lordo derivante dal turismo, occorre agganciare il mercato estero, fatto di potenziali visitatori di ampia fascia d’età e le cui ferie non corrispondono necessariamente ai nostri periodi canonici, come ha sottolineato il direttore Marketing dell’assessorato, Riccardo Masiello, ricordando però che il consumatore è bersagliato da un volume di comunicazioni nel quale è difficile emergere: «Bisogna essere presenti sin dall’inizio del processo che forma la vacanza, con una promozione offline e online . In questo senso si spiega la realizzazione delle sei guide con le edizioni di Lonely planet», ha detto nell’elencare le forme di comunicazione mirata che puntano a creare anche un database che fornisca indicazioni sempre più precise sui desideri dei possibili visitatori. Un ruolo molto importante, ha sottolineato Maria Nevina Satta, presidente della Sardegna Film Commission, svolgono i filmati e le opportunità date alle produzioni (come quella della Sirenetta di Disney girata tra Castelsardo e Aglientu) di venire a realizzare i loro film nell’Isola, trasmettendo ciò che il territorio stesso è in grado di trasmettere, ma all’interno delle proprie storie. Una terra che fa sognare e da sognare di visitare al più presto.

Carenza di dati

Quello della mancanza di dati specifici è uno degli aspetti che occorrerà sistemare. La testimonianza di Paolo Grigolli dell’Apt della val di Fassa, è stata indicativa di come occorre mettere in campo strategie che anticipino gli scenari futuri. Mirco lalli (The date Appeal Company) ha messo in guardia dal rischio di basarsi solo sui dati delle presenze negli hotel (“everything is tourism”), perché va considerata la comunicazione in senso bilaterale, tenendo conto di ciò che raccontano i turisti.

Tendenze

In continua evoluzione, il turismo oggi abbraccia gli aspetti come i viaggi per brevi soggiorni destinati al lavoro (workation), ricerca sempre più l’esperienza, la fuga dalle rotte più battute, la voglia di vivere il territorio come un local . «Rinunciare a un turista corrisponde a una precisa perdita in euro», ha spiegato con dovizia di dettagli Lino Cianciotto, leggendaria guida amputata (ha perso una gamba durante un’escursione) che ha ricordato come ci siano nel mondo 50 milioni di turisti con differenti disabilità (tre soltanto in Italia) rispetto ai quali occorre farsi trovare molto più preparati. Nuove, molteplici sfide turistiche attendono la Sardegna.

