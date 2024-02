Per la Sardegna non solo medaglie 

Ai Tricolori Indoor di Ancona, i Master sardi, non hanno solo fatto incetta di medaglie. Gli over 35 isolani, sono stati artefici di ottime prestazioni nelle gare disputate da giovedì a ieri al PalaCasali.

Doppio bronzo per Pietro Logli (M65, Shardana Sassari): nei 400 m, corsi in 1’05”69 e nei 200 m, in 28”06. Bronzo anche per il selargino Massimo David che nel triplo M65 è atterrato a 9,43 m e per il compagno di squadra Francescopaolo Cardia che ha corso i 400 m M55 in 56”45. Al terzo posto anche Cristian Cocco (M50, Academy Olbia) che ha chiuso i 3000 m in 9’30”56, Maria Colombino, (F50, Cus Sassari) con 8”54 nei 60 m e Stefano Picciau (M45, Selargius) che ha saltato 5,49 m nel lungo.

Bis d’argento per l’inossidabile Gino Mereu (M80, Selargius) che atterra a 3,16 m nel lungo e a 7,34 m nel triplo. Secondo posto anche per Pietro Logli, nei 60 m, corsi in 8”40 e per Monica Dessì (F60, Shardana) con 30”44 nei 200 m. Il titolo di vicecampionessa italiana è andato anche a Cristina Sonedda (F55, Elmas) che ha siglato un buon 11’42”50 sui 3000 m e a Maria Colombino nei 200 m con 28”40. La Sardegna è d’argento anche nei 60 hs M50, grazie a Marco Corrias (Oristano) che ha corso in 9”32, nei 1500 m grazie Cristian Cocco (M50, Academy) con 4’22”49 e nei 400 m, con 53”64 di Davide Chelo (M40, Dinamica).

La compagine sarda porta a casa inoltre tre preziosi ori. Ecco i nuovi campioni italiani di categoria: Monica Dessì sui 400 m F60, corsi in 1’11”73, risultato di spicco, valevole inoltre come migliore prestazione italiana indoor di categoria; Francescopaolo Cardia (Selargius) vittorioso negli 800 m M55 con 2’12”95; Tommaso Puggioni (Libertas Campidano) velocissimo sui 60 m M45, con 7”28. Diversi anche i sardi capaci di siglare prestazioni interessanti tanto da sfiorare il podio.

