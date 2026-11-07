SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket A2f.
08 novembre 2026 alle 00:20

Per la Sardegna Marmi terza vittoria stagionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Virtus Cagliari 72

Milano B.S. 57

Sardegna Marmi CA : El Habbab 11, Bremaud 16, Ceccarelli 17, Tykha 5, Coser 15, Aymerich ne, Setzu ne, Deidda ne, Scano ne, Mattera 2, Pellegrini Bettoli ne, Malintoppi 6. Allenatore Staico
Milano Basket Stars : Mel- chiori 11, Cedolini 6, Kaliuzhna 9, Moriconi 9, De Lise 2, Colicò, Poma, Minora, Tagliamento 12, Finessi, Szajtauer ne, Volpato 5. Allenatore Rocco
Parziali : 20-22; 39-33; 53-37


La Sardegna Marmi Cagliari sfodera gli artigli. Dopo il deludente stop sul parquet di Bolzano, la squadra allenata da Fabrizio Staico si rialza superando il Milano Basket Stars al PalaRestivo (72-57). Due punti d’oro che valgono la terza vittoria stagionale in A2 Femminile.
Le virtussine hanno fatto al differenza soprattutto nei due quarti centrali: dopo un avvio favorevole alle lombarde, El Habbab e compagne hanno preso il sopravvento a partire dalla metà del secondo periodo con un break di 12-0 che è valso il +6 alla pausa lunga.
Al rientro in campo la Virtus ha serrato le fila nella metà campo difensiva (appena 4 punti concessi nel terzo quarto) creando un margine impossibile da colmare per le rivali, tenute a distanza di sicurezza nel finale. Per l’ala Lucrezia Coser una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 