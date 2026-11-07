Per la Sardegna Marmi terza vittoria stagionale 

Virtus Cagliari 72

Milano B.S. 57

Sardegna Marmi CA : El Habbab 11, Bremaud 16, Ceccarelli 17, Tykha 5, Coser 15, Aymerich ne, Setzu ne, Deidda ne, Scano ne, Mattera 2, Pellegrini Bettoli ne, Malintoppi 6. Allenatore Staico

Milano Basket Stars : Mel- chiori 11, Cedolini 6, Kaliuzhna 9, Moriconi 9, De Lise 2, Colicò, Poma, Minora, Tagliamento 12, Finessi, Szajtauer ne, Volpato 5. Allenatore Rocco

Parziali : 20-22; 39-33; 53-37



La Sardegna Marmi Cagliari sfodera gli artigli. Dopo il deludente stop sul parquet di Bolzano, la squadra allenata da Fabrizio Staico si rialza superando il Milano Basket Stars al PalaRestivo (72-57). Due punti d’oro che valgono la terza vittoria stagionale in A2 Femminile.

Le virtussine hanno fatto al differenza soprattutto nei due quarti centrali: dopo un avvio favorevole alle lombarde, El Habbab e compagne hanno preso il sopravvento a partire dalla metà del secondo periodo con un break di 12-0 che è valso il +6 alla pausa lunga.

Al rientro in campo la Virtus ha serrato le fila nella metà campo difensiva (appena 4 punti concessi nel terzo quarto) creando un margine impossibile da colmare per le rivali, tenute a distanza di sicurezza nel finale. Per l’ala Lucrezia Coser una doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.



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