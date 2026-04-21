«Per la Sardegna ho superato anche tutte le mie paure» 

Alessandro Bergonzoni, artista, autore e pluripremiato attore bolognese, porta la sua cifra ironica e surreale con “Arrivano i dunque”, in cartellone oggi all’Auditorium Comunale di Dorgali, domani e dopodomani al Teatro Massimo di Cagliari e sabato 25 aprile al Teatro Centrale di Carbonia per Cedac. Appuntamento alle 20.30.

Alessandro Bergonzoni, “Arrivano i dunque” sbarca nell'isola in un momento storico abbastanza particolare.

«Direi molto particolare, ed è quasi profetico: nel senso che arrivano i “dunque?”, “cioè?”, “allora?”, “quindi?”, “perciò?”. Sono domande concise e precise: ci siete? Ci sentiamo? Che cosa si dice, che cosa si fa, che cosa si cambia? E non lo chiedo al potere, alle urne, lo chiedo alle urne interiori, lo chiedo a quella che è la formazione del personale che non è personale ospedaliero ma personale, interno, il ministero dell’interno: siamo ancora umani? È un'invocazione, un inno al suscitarci: suscitiamoci! Rianimiamoci!»

Il pubblico come reagisce?

«Con una risata mischiata alla rabbia, al pianto, al dolore, al piacere, alla bellezza, mi dicono. L'arte contemporanea è questo, una forma di poetica. Parliamo sempre di etica, ma la poetica non possiamo relegarla ai poeti e la parte spirituale alle fedi. Ho necessità che l’uomo si riappropri della sovrumanità del suo essere».

Di questi tempi ridere è importante, no?

«La risata è uno dei momenti più eversivi, più creanti: non lo sfottò, ma la risata occupatoria che non è solo liberatoria. Per me è una necessità salvarci divertendoci eroticamente, proprio il godimento della risata, della surrealtà; non la parodia, la satira, l’imitazione, i vizi degli italiani, le tiratine sugli uomini di potere che avevano un'utilità una volta, ma adesso? Come fai a prendere in giro il potere che si sta mostrando con tutto il suo ridicolo?»

Non rischia di essere assolutorio?

«Al contrario: tu, cittadino, che cosa puoi fare nella ri-evoluzione? Ecco io chiedo una forma di ri-evoluzione: la transizione non può essere solo ecologica, ma deve essere interiore, una transizione coscienziale. Io ho bisogno di coscienziati, di artisti e poeti. Io li chiamo gli eletti, ma non perché sono una nicchia, l'eletto è ogni cittadino che fa di sé qualcosa che va oltre, perché noi quel potenziale l'abbiamo. Allora andiamocelo a prendere prima che ci derubino, per poter sovvertire la condizione umana perché tutto è umano, anche Netanyahu e Trump – che fanno parte di una categoria tremenda – rappresentano l'umanità e le sue orrendezze. Forse la fatica che dovremmo fare è guardare il Trump che è in noi».

D’altronde lo cantava De Andrè: per quanto vi crediate assolti siete per sempre coinvolti.

«Non per niente un artista, un poeta. Ci dobbiamo iscrivere a corsi di cucito mnemonico: rammenda, cuci, unisci le ferite ma rammenta, quello che è già capitato e che non puoi dimenticare. Noi dobbiamo fare questo, siamo fili, filopalestinesi, filoputiniani, filoisraeliani; siamo fili di Dio minore, fili spinati e dobbiamo lavorare su queste cuciture».

Da oggi sarà in Sardegna.

«Per 20 anni ci sono venuto in nave perché non prendevo gli aerei, e quindi ho visto cose e ho fatto cose… sono andato da Genova in Corsica, ho attraversato tutta la Corsica per poi entrare da Santa Teresa di Gallura e arrivare giù a Cagliari perché io, per la Sardegna, anche se ho paura, non mi fermo davanti a niente. Sono stato a Villasimius e a Chia, tra le più belle vacanze della mia famiglia. Quest’anno ci starò tutto agosto, probabilmente, perché vado a Berchidda da Paolo Fresu… sono ben contento di poter mettere i piedi su questa terra che, secondo me, se la vedessimo non solo come Isola, non solo come sola, ma la vedessimo anche come una fetta di cielo che si riflette, sarebbe ancora più divertente».

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