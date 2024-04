Per la Salernitana un pari d’orgoglio che serve a poco 

SALERNITANA 2

SASSUOLO 2

Salernitana (4-4-1-1) : Costil; Pierozzi (41' st Simy), Manolas (32' st Boateng), Pirola, Bradaric; Tchaouna (32' st Vignato), Coulibaly, Maggiore, Gomis (1' st Zanoli); Candreva; Ikwuemesi (19' st Weissman). In panchina Fiorillo, Allocca, Pellegrino, Sambia, Martegani, Gyomber, Pellegrino, Sfait, Legowski. All. Colantuono.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Erlic (24' st Kumbulla), Ferrari, Doig; Boloca, Bajrami (28' st M. Henrique); Defrel (47' st Viti), Thorstvedt (28' st Ra- cic), Laurienté; Pinamonti. In panchina Cragno, Pegolo, Mis- sori, Mulattieri, Obiang, Ceide, Castillejo, Volpato, Lipani, Tressoldi. All. Ballardini.

Arbitro : Sozza di Seregno

Reti : nel pt al 39' Laurienté, al 44' Bajrami, nel st al 7' rig. Candreva, 45' Maggiore.

Salerno. Alla Salernitana serviva soltanto la vittoria, al Sassuolo è sfuggita il 90’: il 2-2 dell’Arechi scontenta tutti, ma serve più agli emiliani (e alle altre rivali per la salvezza, Cagliari in primis) che con Ballardini hanno conquistato 5 punti in 5 partite. Ha sortito pochi effetti anche il quarto avvicendamento tecnico della Salernitana, con Stefano Colantuono che è riuscito, se non altro, a evitare la 21ª sconfitta stagionale.

Primo tempo tutto neroverde: al 30' Pinamonti raccoglie l'assist di Defrel e batte Costil ma il Var, dopo aver rivisto l'azione, annulla per offside del francese. Gioia soltanto rimandata: al 37', in contropiede, Laurienté taglia in due la difesa e segna. La Salernitana che va in bambola e sul finire del primo tempo subisce anche il raddoppio: Pinamonti intuisce, ruba palla e a tu per tu con il portiere appoggia per Bajrami per il 2-0. L'Arechi “insorge” e ricopre di fischi l'uscita dal campo della Salernitana.

Nella ripresa i granata riaprono subito il match con Candreva che trasforma un rigore conquistato da Tchaouna per fallo di Ferreri. È un episodio che regala quasi un tempo di speranza ai campani che nel finale di gara trovano anche la rete del 2-2: Zanoli serve Maggiore al centro dell'area con l'ex Spezia che batte Consigli, agguantando il pari. Come all'andata, anche all'Arechi il match termina 2-2 tra la disperazione e i rimpianti al Sassuolo che resta in zona retrocessione.

RIPRODUZIONE RISERVATA