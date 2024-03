Per la sagra migliaia di visitatori 

Grande soddisfazione per la Pro Loco e l’amministrazione di Monastir, organizzatori della quinta edizione della Sagra della Patata che ha portato all’interno del territorio un numero molto elevato di visitatori provenienti da tutta la provincia.

«Già nella giornata di sabato abbiamo visto una marea di gente — afferma Gianluca Lampis, vicesindaco e assessore alle attività produttive — solo il primo giorno abbiamo registrato circa 10 mila visitatori, numeri oltre le aspettative». Numerose presenze anche nella giornata di ieri fin dall’apertura degli stand: una grande folla passeggiava tra i circa 140 espositori presenti alla manifestazione in cui era possibile degustare piatti tipici, acquistare prodotti locali, tra cui le patate del territorio, artigianali e hobbystica. Ad arricchire la giornata diversi spettacoli musicali e non che hanno attirato l’attenzione dei passanti come la rievocazione di arti e mestieri storici e l’esibizione e sfilata dei musici, sbandieratori e figuranti. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA