Per la sagra delle pesche premiazione a palazzo Madama 

Quella delle pesche di San Sperate sarà premiata come sagra d’eccellenza: a dare l’annuncio, attraverso i profili social ufficiali, è la Epli (Ente Pro Loco italiane). La premiazione avverrà al Senato, nella sala Caduti di Nassiryra di palazzo Madama.

«Non so descrivere l’emozione e la felicità di ottenere un riconoscimento del genere», racconta Diego Lisci, presidente della Pro Loco di San Sperate. «Non è cosa da tutti giorni vedere una sagra capace di resistere più di sessant’anni come la nostra. Un grande grazie anche all’amministrazione comunale che ci accompagna in questo cammino e agli agricoltori, oltre che alle associazioni che collaborano ogni anno. Al centro della nostra sagra abbiamo sempre cercato di mettere il prodotto principe, la pesca, anche attraverso i marchi d’eccellenza».

Epli sottolinea, a proposito dell’appuntamento sansperatino, «una fortissima capacità organizzativa» ma anche «l’ottima applicazione del regolamento nelle attività di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale».

Il presidente Lisci conclude: «Sarà un onore andare a ritirare il riconoscimento in senato. Con noi ci saranno anche i rappresentanti della Pro Loco di Sestu e di Ollolai, anche loro premiati nella cerimonia a palazzo Madama». (m. pil.)

