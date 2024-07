Per la sagra del pesce 1.500 chili di spigole e muggini da arrostire 

Mancano ancora tre settimane, ma la macchina organizzativa è partita da tempo. Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cagliaritana, la Sagra del pesce di Sant’Elia, in programma nel weekend del 3 e 4 agosto nel piazzale del Lazzaretto. «Gli ultimi tre mesi sono quelli più intensi, ma il lavoro che c’è dietro l’evento comincia già quando termina quello precedente», racconta Andrea Loi, presidente dell’associazione Sagra del pesce Sant’Elia vecchio borgo, che allestisce la festa. Basterebbero i numeri per chiarire l’imponenza dell’organizzazione: anche quest’anno cento volontari all'opera, tra 10 e 15 mila le persone attese nelle due serate, migliaia di posti a sedere, due file di somministrazione del cibo per evitare attese troppo lunghe. Senza dimenticare il protagonista assoluto: il pesce, rigorosamente locale. Quasi 1500 chili da arrostire tra spigole, muggini e orate, altrettanti di frittura tra calamari, gamberi e occhioni. In aggiunta, più di 600 chili di anguria, 600 litri di vino bianco e acqua per tutti. Cibo e bevande a volontà a due passi dal mare, dalle 19 fino a mezzanotte.

E così la sagra, ideata tra pochi amici nel 2008 e cresciuta anno dopo anno, giunge alla sua quattordicesima edizione. «È un modo per valorizzare il quartiere di Sant’Elia, considerato periferico e malfamato, e le sue tradizioni marinare. Ogni anno facciamo arrivare tante persone per spiegare che parliamo di una delle zone più suggestive della città, con tanta gente cordiale e ospitale», spiega ancora Loi.

In corso il dialogo tra Comune e Ctm per organizzare anche quest’anno i bus navetta che colleghino i parcheggi della Unipol Domus con la sagra.

