Per la Roma stasera c’è il Servette 

Un occhio alla sfida di questa sera all’Olimpico contro il Servette, per avvicinarsi sempre di più al passaggio del turno in Europa League, l’altro all’appuntamento di domenica sera (ore 18, arbitro il milanese Sozza) alla Domus contro il Cagliari con l’obiettivo di risalire in classifica. La Roma gioca su più tavoli e con gli svizzeri è certo il turno di riposo per Dybala e quasi certo per Lukaku.

Tra Europa e campionato

«Faremo qualche cambio», conferma Mourinho nella conferenza della vigilia, «Dybala e altri tre o quattro saranno in panchina. Però dobbiamo vincere e non sarà un turnover totale». Il portoghese dovrà seguire la gara dalla tribuna per squalifica. Attenzione al Servette: «Il primo obiettivo è qualificarci e il secondo è farlo da primi del girone. Dobbiamo fare di tutto per finire primi. Non so che ambizioni abbiano loro, ma so quelle che abbiamo noi. Spero che avranno una bella serata in questa città e in questo stadio, ma che tornino a casa con zero punti». Sicuri assenti Smalling, Sanches e Llorente. Sempre ieri, intanto, la Roma ha ufficializzato l’accordo col nuovo main sponsor, Riyadh Season, il grande festival dell’Arabia Saudita di intrattenimento e sport che da ottobre a marzo attirerà ospiti e turisti da tutto il mondo nella capitale del Paese e che porterà nelle casse del club 25 milioni per i prossimi due anni. (al. m.)

