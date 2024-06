Per la Roma sogno Chiesa e idea Llorente 

Una coppia in bianconero. In attesa dell'arrivo di Douglas Luiz, la Juventus ha preso la fidanzata del brasiliano, la 25enne calciatrice (e influencer) dell'Aston Villa e della nazionale svizzera Alisha Lehmann che ha 16 milioni di followers su Instagram e quindi verrà utilizzata dalla Juve anche sui social per promuovere il calcio femminile. Ora i bianconeri proveranno a stringere per Greenwood, mentre per Calafiori ogni discorso è rimandato a dopo gli Europei, così come per l'eventuale “uscita” di Chiesa, sempre nel mirino della Roma. Dal Fenerbahce di Mourinho è arrivata una richiesta per Huijsen.

Oggetto dei desideri

Pesa a Napoli la clausola di 120 milioni per Osimhen, e per questo, sinora, non ci sono stati pretendenti. Ma ora ci starebbe pensando l'Arsenal che ha bisogno di una prima punta. A quel punto il Napoli andrebbe con decisione su Lukaku, per la felicità di Conte, al quale è stata garantita di nuovo la permanenza di Di Lorenzo. Il Napoli tenterà anche l'aggancio a Buongiorno, considerato il rinforzo ideale per la difesa.

Altre operazioni

Dal ritiro della Spagna, intanto, Morata avrebbe fatto trapelare l'intenzione di non tornare in Italia, ma la Roma proverà ugualmente a convincerlo. Il direttore sportivo dei giallorossi Ghisolfi è sempre vigile sul ventenne Omorodion dell'Atletico Madrid, non per i 40 milioni chiesti dagli spagnoli. Piace molto anche Diakité del Lilla, ma prima serve definire la cessione di Celik al Galatasaray. De Rossi avrebbe chiesto di fare il possibile per far tornare Llorente dal Leeds. In casa Lazio per l'attacco è tornato di moda il nome di Dia, che lascerà Salerno, mentre con il Verona si parla di Noslin, trattativa che potrebbe essere facilitata dal fatto che all'Hellas piace Akpa Akpro rientrato a Formello dal prestito al Monza. Il ds Fabiani ha anche fatto un sondaggio per Daniel Maldini. Il Milan, vista la situazione di stallo per Zirkzee, sta ripensando a Guirassy dello Stoccarda. Messi da parte i sogni Modric, Sergio Ramos e Icardi, il Como pensa ora agli interisti Sensi e Sanchez, mentre è stato smentito l'interessamento per Borja Mayoral.

RIPRODUZIONE RISERVATA