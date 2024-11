Per la Ritmica 2000  una stagione straordinaria 

Per la Ritmica 2000 è un periodo da incorniciare: dopo i successi ai campionati nazionali Gold, è arrivata la Stella di Bronzo al merito sportivo. La società quartese che da 25 anni milita nelle massime serie dei campionati federali di ritmica, ai recenti nazionali Gold di Caorle ha ben figurato grazie agli acuti di Rachele Demuro, Allieva di 2ª fascia, doppio argento nel cerchio e nelle clavette, Veronica Pillai – Allieva di 1ª fascia, oro nel corpo libero e 11ª in totale – mentre tra le Junior 1 Elisa Corongiu ha ottenuto il bronzo nel cerchio ed è arrivata a ridosso del podio nelle clavette, poi la posizione a metà classifica per Ilaria Pittau e Marcella Gattermayer.

«Queste soddisfazioni ripagano il grande impegno delle ginnaste che hanno superato selezioni molto difficili allenandosi duramente, sempre desiderose di migliorarsi», dice Silvia Sarritzu, che segue la parte tecnica delle atlete, «ogni successo della nostra squadra è frutto del grande lavoro d’equipe svolto con le ragazze da Sara Sarritzu, allenatrice, Patrizia Taccini, direttrice tecnica, e Giovanni Taccini, preparatore fisico e insegnante di danza che cura la parte artistica». Una settimana fa inoltre, la Stella di Bronzo al merito sportivo: «Per noi un’importante onorificenza, la ciliegina sulla torta di un lungo e impegnativo lavoro che con tanta passione portiamo avanti negli anni». Il 22 dicembre la chiusura in bellezza di un anno speciale con la festa sociale a cui parteciperà anche Viola Sella, giovane promessa della ginnastica azzurra.

