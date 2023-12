«Per la Repubblica tutelare la dignità è irrinunciabile» 

«Il riconoscimento e la tutela dei valori supremi della dignità umana costituiscono per la Repubblica un’esigenza irrinunciabile, ovunque e in ogni circostanza». È netto il presidente della Repubblica, che in occasione della giornata mondiale dei diritti umani ricorda come la dichiarazione universale dei Diritti, approvata dall’Onu 75 anni fa, «anteponga all’esercizio del potere l’inalienabile dignità inerente alla persona. Senza diritti umani - universali e interdipendenti - non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile». Un testo, quello dell’Onu, che cita anche papa Bergoglio nell’Angelus indicandolo come «la via maestra sulla quale molti passi in avanti sono stati fatti», anche se «tanti ancora ne mancano e a volte purtroppo si torna indietro. L’impegno per i diritti umani non è mai finito, a questo proposito sono vicino a tutti coloro che senza proclami nella vita concreta di ogni giorno lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta». Quest’anno la ricorrenza cade in un momento complicato legato alla tensioni per i conflitti internazionali, «una congiuntura - osserva Sergio Mattarella - caratterizzata da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che offendono la coscienza delle donne e degli uomini del pianeta. Abbiamo il dovere di ribadire con rinnovata determinazione principi che, indipendentemente dai contesti politici, economici o culturali, rappresentano per tutti un obbligo morale e un presidio di civiltà».

E dopo l’assenza alla Scala, ieri Mattarella ha incassato una standing ovation al Senato, che ha ospitato per il tradizionale concerto di Natale l’orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona. Un omaggio con il tenore Vittorio Grigolo alla musica lirica, appena riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità, e ad Alessandro Manzoni, uno dei «più importanti padri della lingua italiana», come ha ricordato il padrone di casa Ignazio La Russa.

