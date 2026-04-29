Per la pulizia delle spiagge il Comune gioca d’anticipo 

Quest’anno si gioca d’anticipo. Per restituire arenili puliti già prima del ponte del Primo Maggio, ha preso il via nei giorni scorsi la pulizia della spiaggia del Poetto nel tratto quartese dall’Alta Marea fino a Margine Rosso.

I pulispiaggia dal primo maggio si sposteranno poi anche nel litorale da Margine Rosso fino a Geremeas: nelle calette sarà utilizzato un piccolo trattore in grado di passare nelle insenature. Anche se per ora c’è uno scoglio da superare: è la spiaggia sotto la ringhiera a Margine Rosso completamente ricoperta dalle alghe che qui, a differenza che altrove, non sono mai andate via dopo il ciclone Harry. E sembra difficile che allo stato attuale i mezzi possano entrare per rimestare la sabbia. Perché il compito dei pulispiaggia e proprio quello di rimestare la sabbia per eliminare anche eventuali tracce di vetro o siringhe. La pulizia delle spiagge andrà avanti tutti i giorni, festivi compresi, fino a settembre. Oltre ai pulispiaggia gli operatori procedono anche con la pulizia manuale.E da ieri è cominciata anche la sistemazione delle isole ecologiche sia al Poetto che nel litorale. Sono quelle dell’anno scorso con i bidoni in legno per la raccolta differenziata di plastica, vetro e carta, sormontate da una sorta di copertura a ombrellone, per garantire maggiore decoro. E in contemporanea andrà avanti, nei tratti dove possibile per via della presenza dei cantieri, la pulizia della passeggiata con lo svuotamento dei cestini.«La situazione al Poetto è decisamente migliorata» spiega una frequentatrice della spiaggia Irene Murtas, «la devastazione dopo il ciclone non lasciava davvero ben sperare. Peccato per Margine Rosso speriamo si possa fare qualcosa per eliminare le alghe». Anche Dainela Farci in queste giornate di sole e bel tempo ha cominciato a frequentare la spiaggia. «Al Poetto la situazione non è critica, poi non so cosa faranno a Margine Rosso». È probabile che si intervenga come era stato fatto lo scorso anno: le alghe saranno spostate verso la strada per non ostacolare la tintarella dei bagnanti e poi a fine stagione, saranno rimesse al loro posto perché sono importantissime per la salvaguardia delle spiagge.E intanto l’annunciata caletta dedicata ai nudisti nel tratto tra Is Canaleddus e Cala Regina, forse sarà allestita dal prossimo anno. Prevista dal Comune nel Pul, ora la palla passa alla Regione. Dovranno essere inoltrate le richieste di concessione da chi vorrà gestire la spiaggia dei nudisti e poi la Regione dovrà predisporre un bando. Una trafila un po’ lunga che pare improbabile che possa concludersi per questa stagione.Sta di fatto che in questi giorni c’è chi nudo si aggira lo stesso a Mari Pintau. L’allarme è stato lanciato sui social. «C’è un uomo nudo a Mari Pintau». A quanto pare prima di spogliarsi è stato avvistato con «una maglietta e un capellino militare, gli occhiali da sole e gli slip da mare». Sbucherebbe dai cespugli a importunare le ragazze.

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