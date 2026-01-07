VaiOnline
Under 20.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Per la Primavera è già finita la corsa in Coppa Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari 0

Atalanta 1

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini (30’ st Nunn), Malfitano, Russo (20’ st Goryanov), Roguski (37’ st Cardu), Sulev (20’ st Tronci), Hamdaoua (37’ st Costa), Mendy. In panchina Auseklis, Doppio, Pintus, Prettenhoffer, Pibiri, Correnti. Allenatore Pisano.

Atalanta (3-4-2-1) : Anelli, Parmiggiani, Maffessoli, Ramaj, Percassi (1’ st Belli, 40’ st Isoa), Mencaraglia, Gasparello, Aliprandi (40’ st Rinaldi), Artesani (40’ st I. Camara), Baldo, Camara H.

Allenatore Marini.

Arbitro : Galiffi di Alghero.

Rete : nel pt 4’ Baldo.

Note : ammoniti Marini nel Cagliari, Aliprandi nell’Atalanta; recupero: 1’ e 5’.

Gli obiettivi della Primavera rimangono congelati nel freddo pomeriggio di Asseminello. L’Atalanta si prende la rivincita vincendo 0-1 dopo l’incrocio in campionato di tre settimane fa e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. «Sicuramente c’è delusione», commenta mister Pisano a fine partita. «Ci tenevamo a passare il turno, difendere quello che era stato conquistato la passata stagione e poter rivivere quello che i ragazzi l’anno scorso hanno vissuto. Ci dispiace, rimane comunque la reazione del secondo tempo che sicuramente è positiva».

I ragazzi dell’Under 20 sarda pagano l’avvio shock: dopo soli 4’ la costruzione bassa non esce bene e il recupero atalantino porta al tiro di Baldo, che segna sul primo palo. «La nostra è una squadra che gioca a calcio con coraggio e personalità», dice ancora Pisano. «Prepariamo le partite sotto questo punto di vista e siamo contenti quando vediamo che cerchiamo le cose fatte in allenamento». Anche il meteo ha giocato il suo ruolo, con temperatura nordiche e un misto di pioggia e vento a complicare qualche gestione. «Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi trenta metri in rifinitura, anche per le condizioni climatiche», il passaggio di Pisano. «C’è da migliorare e lo faremo».

Il Cagliari non riesce a svoltare il suo cammino al 41’ quando il rigore di Sulev viene parato da Anelli, e a poco servono gli sforzi in un secondo tempo vivo e un po’ sfortunato. L’ultima immagine della partita è il palo di Costa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 