Per la Primavera è già finita la corsa in Coppa Italia 

Cagliari 0

Atalanta 1

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke, Marini (30’ st Nunn), Malfitano, Russo (20’ st Goryanov), Roguski (37’ st Cardu), Sulev (20’ st Tronci), Hamdaoua (37’ st Costa), Mendy. In panchina Auseklis, Doppio, Pintus, Prettenhoffer, Pibiri, Correnti. Allenatore Pisano.

Atalanta (3-4-2-1) : Anelli, Parmiggiani, Maffessoli, Ramaj, Percassi (1’ st Belli, 40’ st Isoa), Mencaraglia, Gasparello, Aliprandi (40’ st Rinaldi), Artesani (40’ st I. Camara), Baldo, Camara H.

Allenatore Marini.

Arbitro : Galiffi di Alghero.

Rete : nel pt 4’ Baldo.

Note : ammoniti Marini nel Cagliari, Aliprandi nell’Atalanta; recupero: 1’ e 5’.

Gli obiettivi della Primavera rimangono congelati nel freddo pomeriggio di Asseminello. L’Atalanta si prende la rivincita vincendo 0-1 dopo l’incrocio in campionato di tre settimane fa e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. «Sicuramente c’è delusione», commenta mister Pisano a fine partita. «Ci tenevamo a passare il turno, difendere quello che era stato conquistato la passata stagione e poter rivivere quello che i ragazzi l’anno scorso hanno vissuto. Ci dispiace, rimane comunque la reazione del secondo tempo che sicuramente è positiva».

I ragazzi dell’Under 20 sarda pagano l’avvio shock: dopo soli 4’ la costruzione bassa non esce bene e il recupero atalantino porta al tiro di Baldo, che segna sul primo palo. «La nostra è una squadra che gioca a calcio con coraggio e personalità», dice ancora Pisano. «Prepariamo le partite sotto questo punto di vista e siamo contenti quando vediamo che cerchiamo le cose fatte in allenamento». Anche il meteo ha giocato il suo ruolo, con temperatura nordiche e un misto di pioggia e vento a complicare qualche gestione. «Abbiamo sbagliato tanto negli ultimi trenta metri in rifinitura, anche per le condizioni climatiche», il passaggio di Pisano. «C’è da migliorare e lo faremo».

Il Cagliari non riesce a svoltare il suo cammino al 41’ quando il rigore di Sulev viene parato da Anelli, e a poco servono gli sforzi in un secondo tempo vivo e un po’ sfortunato. L’ultima immagine della partita è il palo di Costa.

RIPRODUZIONE RISERVATA