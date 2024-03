Per la Primavera buon pari in casa del Sassuolo 

Sassuolo 2

Cagliari 2

Sassuolo (4-3-3 ) : Theiner, Falasca, Di Bitonto, Loeffen, Parlato, Abubakar, Lopes (29’ st Ravaioli), Leone (13′ pt Caragea), Knezovic (43’ st Baldari), Vedovati (29’ st Minta), Russo. In panchina Zouaghi, Scacchetti, Okojie, Rovatti, Neophytou, Corradini, Ferrandino. Allenatore Bigica.

Cagliari (4-3-1-2) : Iliev, Idrissi, Catena, Cogoni, Arba (43’ st Marini), Marcolini, Carboni, Sulev (16′ st Conti), Simonetta (43’ st Malfitano), Achour (33’ st Konate), Bolzan (16′ st Vinciguerra). In panchina Wodzicki, Pintus, Franke, Russo. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Reti : 44’ pt e 36’ st Knezovic, 20’ st Idrissi, 31’ st Vinciguerra.

Note : ammoniti Knezovic, Cogoni. Recupero 1’ pt, 4’ st.

Buon pari del Cagliari Primavera sul campo del Sassuolo. Questo risultato e il contemporaneo pareggio tra Empoli e Torino (2-2) consentono alla squadra di Pisacane di rimanere ancora in corsa per il sesto posto, distante 7 punti.

La partita

Avvio di gara contratto anche se sono i sardi, soprattutto dopo il primo quarto d’ora, a sviluppare la manovra peccando, però, di concretezza. Il Sassuolo subisce la pressione dei rossoblù ma si costruisce la prima chance al 32’ con il colpo di testa di Loeffen. Tra il 34’ e il 39’ il Cagliari tenta per tre volte la conclusione dalla distanza, con Marcolini, Bolzan e Achour, sfiorando il vantaggio. I padroni di casa non si fanno intimidire. Arba salva sulla linea il tiro di Caragea, al 43’. Al 44’ i neroverdi la sbloccano con una perla da oltre trenta metri di Knezovic, su punizione. Il Cagliari approccia nella ripresa in modo aggressivo anche se rischia al 52’, sul colpo di testa di Parlato, e al 59’ su un’altra torsione di Vedovati. Ma ecco il pareggio dei rossoblù, al 65’, siglato da Idrissi su assist di Simonetta. Al 75’ Russo colpisce una traversa. Pochi secondi dopo, su un errore di un difensore neroverde, nasce una ripartenza devastante di Vinciguerra che buca Theiner per la rimonta illusoria. Knezovic all’81’ ristabilisce poi l’equilibrio. Finisce 2-2.

