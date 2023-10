Per la prima volta in azzurro due club sardi 

Due squadre sarde rappresentate nel Club Italia, come mai prima d'ora. Martedì 17, a Bolzano, l'Under 21 azzurra sfiderà la Norvegia per le qualificazioni agli Europei di categoria e il ct Nunziata ha confermato i “cagliaritani” Oristanio e Prati e ha chiamato per la prima volta il portiere dell'Olbia Rinaldi.

La chiamata

Se Oristanio e Prati sono ormai in pianta stabile nel nuovo ciclo degli azzurrini, per Rinaldi, classe 2002, è la prima chiamata in Under 21. Rinaldi, arrivato quest'estate all'Olbia in prestito dal Parma, aveva già giocato con Nunziata nell'Under 17 e nell'Under 18. Lui e Zacchi, portiere della Giana Erminio, sono gli unici giocatori provenienti da squadre di Serie C.

La Nazionale di Spalletti

Sono 27 i giocatori convocati, invece, da Spalletti per le partite di qualificazione a Euro2024 contro Malta (il 14 a Bari) e Inghilterra (il 17 a Wembley). Questa la lista. Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario. Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini, Scalvini, Udogie. Centrocampisti: Barella, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Locatelli, Tonali. Attaccanti: Berardi, Chiesa, Kean, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo. (al.m.)

