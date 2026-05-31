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Serie D.
01 giugno 2026 alle 00:25

Per la prima volta dell’Ossese nucleo storico e nuovi innesti 

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Ossi. La festa è ancora nell’aria, ma in casa Ossese la testa è già rivolta al futuro. Dopo la storica promozione in Serie D, la società bianconera ha compiuto la mossa fondamentale: blindare Carlo Cotroneo, l’artefice del salto di categoria, il tecnico che ha trasformato un sogno in realtà concreta.

L’accordo è praticamente fatto. Manca solo la firma, ma si sta già lavorando alla programmazione della prossima stagione. Con questa impresa il tecnico conquista il secondo titolo di Eccellenza dopo quello ottenuto con l’Ilva. Un curriculum di grande spessore, arricchito anche dal successo sfiorato con il Castiadas prima che il Covid fermasse il campionato. Cotroneo è subentrato alla sesta giornata e ha lavorato con dedizione per imprimere la propria identità alla squadra. «Non è stato semplice inculcare le mie idee di gioco e i miei principi», ammette. «Ma i risultati hanno parlato chiaro: promozione conquistata con un turno di anticipo e Ossese imbattuta per tutto il torneo. Nella stagione 2025/2026 soltanto il Brindisi ha saputo eguagliare questo traguardo».

Ora si costruisce il futuro. Il nucleo duro sarà confermato: Di Pietro, Tapparello, Mainardi, Gueli, Fancellu, Francesco e Alessandro Mura, Nurra e Piras resteranno in bianconero. Attorno a loro arriveranno giocatori di esperienza nella categoria, profili in possesso delle caratteristiche richieste dallo staff tecnico. Si sta inoltre definendo il parco giovani, fondamentale in Serie D, e con quattro, cinque innesti di spessore per reparto. Una nuova avventura sta per iniziare. Il mago Cotroneo è già al lavoro.

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