Per la pm era uno stalker, l’accusa si sbriciola in Aula 

Una decine di denunce a carico, almeno cinque fascicoli aperti dalla Procura di Tempio e le misure del gip (arresti domiciliari e divieto di avvicinamento alle vittime), tutto per una guerra in famiglia durata dal 2013 al 2023. Ma ieri per la storia dello stalking “familiare” attribuito all’olbiese Adriano Canu (49 anni) è arrivato un colpo di scena. L’uomo è stato assolto dalla giudice del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, dalle accuse di stalking, minacce e lesioni. La pm Franca Cabiddu aveva chiesto due anni di reclusione per un impressionante numero di episodi, in pratica una escalation per la quale l’uomo è tutt’ora destinatario del divieto di dimora a Olbia, la città dove sono avvenuti i fatti. Ma Canu, difeso dall’avvocata Irene Spezzigu, è stato scagionato con la formula più ampia. Secondo la pm e le parti civili (rappresentate da Abele Cherchi) l’uomo avrebbe perseguitato i familiari per anni con passaggi continui in auto davanti alle vittime, minacce di morte, manovre pericolose in auto, improvvise apparizioni nei luoghi più disparati e aggressioni fisiche. In un caso, dopo avere picchiato il fratello, Canu lo avrebbe anche fatto scappare dal Pronto Soccorso. La difesa ha sostenuto che alcuni testimoni hanno ridimensionato in aula gli episodi e, inoltre, che Canu reagiva all’ostracismo dei familiari decisi a tenerlo lontano dal patrimonio.

