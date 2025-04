Per la piscina lavori da 1,6 milioni di euro 

Dopo più di cinque anni si apre la possibilità che venga riaperta la piscina comunitaria in località Su Idili ad Isili grazie un investimento di oltre un milione e seicento mila euro da parte della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo. L’obiettivo dei sindaci è quello di consegnare una struttura agibile e in piena regola entro un anno.

L’ente montano

Nei giorni scorsi l’assemblea dei sindaci si è riunita nella sede della Comunità montana e ha presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica così da poter avviare tutto il procedimento che dovrebbe poi dare il via ai lavori.

I lavori saranno divisi in due lotti. Il primo per risistemare l’interno della piscina, gli impianti elettrico e idrico, quello di pompaggio e di aerazione interna e i filtri. Per questo primo intervento verranno impegnati oltre un milione di euro mentre altri 600mila euro serviranno per il tetto che necessita di una manutenzione particolare a causa della presenza di un un sistema di tiraggio con cavi d’acciaio. Non mancherà una sistemazione esterna come l’imbiancatura delle pareti.

Il cronoprogramma

I sindaci hanno preparato anche un crono-programma degli interventi che, se non ci saranno intoppi, potrebbe garantire la riapertura della piscina fra un anno. «Dopo questi lavori», ha detto Rossano Zedda assessore ai Lavori pubblici, «la struttura ritornerà efficiente e fruibile».

«Siamo felici di aver annunciato il programma di interventi», ha detto Giovanni Daga vice presidente della Comunità montana, «che, se andranno come previsto, ci permetteranno di restituire presto la nostra piscina alla comunità».

Le reazioni

La soddisfazione è generale, la chiusura della piscina ha interrotto un’attività che interessava più di un centinaio di atleti provenienti da vari territori, privando la popolazione giovane e meno giovane di uno sport che cominciava a dare importanti risultati a livello agonistico.

«Un intervento importante», ha detto Renato Melis sindaco di Esterzili, «per garantire un servizio sportivo d’eccellenza per il territorio soprattutto nel periodo invernale. Si stanno studiando soluzioni che permettano la minimizzazione dei costi di gestione».

Un valore non solo sportivo quello della piscina ma anche sociale. «È un luogo di incontro, crescita e benessere», ha detto Daga, «un punto di riferimento per bambini, famiglie, anziani e sportivi, restituirla al territorio significa ridare vita a uno spazio che ci appartiene».

«È rimasta chiusa per troppo tempo», ha aggiunto il sindaco di Isili Luca Pilia, «con questo progetto si mettono le basi per una riapertura e un rilancio di un impianto sportivo utile a un ampio territorio».

