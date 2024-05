Per la panchina Baroni e Gotti in pole  

Una settimana per tirare il fiato. In casa Cagliari si riordinano le idee prima di voltare pagina e andare alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri. Mica facile, anche perché il tecnico romano, in diciotto mesi, ha compiuto un piccolo grande miracolo, non solo calcistico, siglando promozione e salvezza ma anche mettendoci la faccia per rendere più appetibile la scelta cagliaritana con molti giocatori sul mercato.

Casting

Il Cagliari vuole proseguire sulla pista verde con la salvezza come obiettivo primario. Ecco perché Juric, che già in passato era stato a un passo, sembra scivolare fuori dalla lista dei papabili. Meglio un tecnico con fame, che sappia lavorare con i giovani e conosca le mille trappole della bassa classifica. Come Baroni, che a Verona non ha battuto ciglio dopo la rivoluzione di gennaio, centrando la salvezza con un turno d'anticipo. O come Gotti, altro tecnico pratico che sa come affrontare i marosi della zona retrocessione. Ma nella lista del presidente Giulini e del ds Bonato figurano anche tecnici giovani come Zanetti, Dionisi e Grosso. Il nuovo allenatore, salvo sempre possibili colpi di fantasia, dovrebbe uscire da questo gruppo, con la speranza di trovare una soluzione entro la prima settimana di giugno. (al.m.)

