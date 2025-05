Per la Pan Alfieri sconfitta bruciante 

Un sabato da cancellare. Tutte sconfitte, nella penultima giornata, le squadre sarde della serie B di volley, quattro al tie break. Il k.o. che brucia è quello della Pan Alfieri, in B2 femminile, battuta 3-2 a Gorla Minore dal Volley Orsa (22-25, 19-25, 25-21, 25-21, 15-10), che lo allontana dai playoff. In vantaggio 2-0, la squadra si è innervosita per alcune decisioni arbitrali che hanno cambiato, tra gli altri, il corso del terzo set. Due cartellini rossi e tre gialli, secondo la società cagliaritana, «sono il risultato di atteggiamenti arbitrali discutibili, compreso gli insulti partiti dal tavolo segnapunti. Elementi che hanno fatto perdere la concentrazione alle giocatrici». La Pan Alfieri, avanti due set, è stata raggiunta nel terzo (20-20, infrazione contestata), e nel quinto si è bloccata quando era in vantaggio 9-7.

Il Garibaldi La Maddalena è stato battuto 3-2 dall’Orago, rimontando due volte e cedendo 15-11 al quinto. La capolista Bellusco ha rischiato a Ossi, poi La Smeralda ha perso 3-2 (15-11 al quinto), annullando due volte lo svantaggio. Sconfitta per 3-2 dell’Audax Quartucciu con il Lazzate.

In B1 femminile la Capo d’Orso Palau è stata battuta 3-0 a Chiavenna dal Volley Valtellina.

Stesso risultato, in B maschile, per la Pallavolo Decimomannu, sconfitta a Tuscania.