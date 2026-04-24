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25 aprile 2026 alle 00:30

Per la Pan Alfieri è una sfida decisiva   

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Oggi è in calendario la terzultima giornata della serie B e due formazioni sarde sono al decisivo sprint finale. La Pan Alfieri in lotta per la salvezza in B1 femminile e la Phi Volley La Maddalena in corsa per i playoff in B2 femminile.

Dopo tre sconfitte al tie break la Pan Alfieri è terzultima, ma i tre punti portati in dote valgono oro. Il calendario non tende la mano, stasera al Pala Coni (ore 16) arriva l’Alessandria, terza e lanciata verso la A3. In trasferta ad Aosta, la Capo d’Orso Palau impegnata a difendere il quinto posto. L’avversario di stasera, il Volley Cogne, lotta per salvarsi.

Momento della verità per la Phi Volley La Maddalena, in B2 femminile. La sfida con il Volley Roma (Palazzetto via Lamarmora, ore 17) vale il secondo posto, ora nelle mani della formazione romana. Una vittoria da tre punti delle maddalenine vale anche la certezza matematica dei playoff.

Ultimo derby della stagione a Porto Torres, al Palazzetto (ore 16), Quadrifoglio-La Smeralda Ossi, nella prossima stagione si ritroveranno in serie C.

Impegno casalingo per la Vega Dolianov in B maschile, che riceve il Pomigliano (Palestra Corso Matteotti ore 16).

Serie C femminile

Ultima giornata, già decise le due finaliste, Cus Cagliari e Aquila. Nel girone C il Cus, forte del miglior quoziente set attende la Gemini Arzachena. Nel girone D l’Aquila sfida l’Ariete Oristano. Inoltre, due squadre seguiranno Dorgali, Jerzu e Ittiri in serie D.

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