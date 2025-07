Per la nuova Torres la corsa alla Serie B parte col Pontedera 

Sassari. Avvio casalingo contro avversarie toscane per la mezzo rivoluzionata Torres. Sabato 16 agosto al “Vanni Sanna” contro il Livorno per la Coppa Italia, domenica 24 sempre davanti al pubblico sassarese contro il Pontedera per la prima in campionato. Le comodità finiscono qui, perché il calendario del quarto torneo di fila in Serie C ha previsto già a settembre tante sfide ostiche che richiederanno una Torres già in buona condizione. Prima trasferta a Campobasso, poi arriverà in Sardegna la Pianese, una delle rivelazioni della stagione passata. Seguirà una trasferta abbordabile sul campo della neopromossa Bra e quindi un tour de force contro avversarie temibili.

Le sfide

Tre gare in 8 giorni: tra il match interno al quinto turno contro la Ternana, vice capolista nel 2024/25, e quello contro l’Ascoli (al settimo) che sicuramente vorrà tornare protagonista, si giocherà il mercoledì sul campo della Juventus Next Gen. Se non altro dopo la partita casalinga coi marchigiani la squadra del neo capitano Mastinu («scelto per esperienza, carisma e perché sassarese», ha spiegato mister Pazienza) avrà il conforto del pubblico di casa contro la Sambenedettese.

Va detto che è proprio nel girone d’andata che la Torres dovrà cercare di incamerare più punti: giocherà al “Vanni Sanna” 10 partite su 19 e lì affronterà quasi tutte le squadre migliori. Già detto di Pianese, Ternana e Ascoli, arriveranno nell’Isola anche Perugia, Pineto e Arezzo che il 21 dicembre chiuderà il 2025 e il girone d’andata.

Ritiro e amichevoli

La Torres ieri si è allenata solo nel pomeriggio. Oggi doppia seduta, domani mattina la chiusura della parte della preparazione da svolgere nel ritiro di Sappada (Udine) e poi la partenza per Sassari, dove dal primo agosto rifinirà il lavoro in vista del via della stagione.

I rossoblù hanno disputato una sola amichevole (contro il Venezia, quella col Padova era saltata per maltempo), così la società ha intenzione di fissarne almeno altre due, se non addirittura tre, prima dell’inizio della Coppa Italia. Il problema sarà trovare avversarie di pari categoria o superiore, perché pescare dalla Serie D vorrebbe dire fare un test non del tutto probante dal punto di vista dell’intensità fisica, più che tecnica.

