Per la nuova Giunta è quasi fatta 

Tutto è pronto. Manca solo il comunicato ufficiale che potrebbe arrivare quando sarà anche l’ultimo tassello della nuova Giunta guidata dal neo-sindaco Michele Cossa sarà al suo posto. Il leader dei Riformatori l’aveva detto subito dopo la vittoria che, nel giro di pochi giorni dall’ufficializzazione degli eletti, sarebbe stata comunicata la lista degli assessori. E 24 ore dopo la chiusura dei verbali dalla Commissione, l’elenco sarebbe pressoché pronto. Manca all’appello solo un nome, quello di Fratelli d’Italia, che potrebbe arrivare già in queste ore.

I nomi

Seppure senza ufficialità, la prima sorpresa della nuova Giunta arriva dall’ex sindaca Paola Secci: forte del suo record assoluto di preferenze con quasi 600 voti, non sarà Presidente del Consiglio ma guiderà l’assessorato all’Educazione (quello che una volta veniva chiamato la Pubblica istruzione). Sempre sul fronte dei Riformatori Sardi, partito che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, avrà delle deleghe anche Mario Alberto Serrau: guiderà i Servizi sociali e le politiche giovanili. Confermata a Forza Italia l’Urbanistica e la delega del vicesindaco per Massimiliano Bullita, mentre il più votato di Sardegna al Centro 2020, Francesco Serra, guiderà l’Ambiente. Manca ancora, come detto, il nome di Fratelli d’Italia: l’ex assessora Roberta Argiolas potrebbe restare in Consiglio, a quel punto in Giunta potrebbe entrare Roberta Recchia.

Il colpo di scena

L’altro colpo di scena, ancora non annunciato, arriva invece dall’imminente annuncio di un assessore tecnico. Michele Cossa – anche se non lo conferma – avrebbe convinto a entrare nella sua squadra l’ex vice-segretaria del Comune, Sandra Licheri, che ora ha vinto il concorso da Segretaria e lavora in una serie di piccoli centri del Sulcis. Per circa vent’anni ha guidato settori-chiave tra i più delicati dell’amministrazione (Appalti, Servizi sociali, Personale), sia quando al governo c’era il centrodestra che nei dieci anni di Aldo Pili (Pd). Ora potrebbe tornare a Sestu da assessora a guidare il Personale. Il sindaco Cossa, dal canto suo, potrebbe tenere a sé la delega ai Lavori pubblici.

Gli altri nomi

Con Paola Secci in Giunta, la Presidenza del Consiglio andrà quasi certamente a Federico Porcu (Riformatori). Una volta ufficializzati gli assessori, per effetto delle dimissioni, potrebbero entrare in Consiglio i candidati Ignazia Ledda e Simone Pili (per i Riformatori), Lello Argiolas (Forza Italia) e Tania Ugas (Sardegna 2020). Per Fratelli d’Italia, nel ballottaggio tra Recchia e Argiolas, solo con la nomina di quest’ultima si aprirebbero le porte dell'aula a Maurizio Meloni, primo dei non eletti.

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