Per la Nuorese una crisi senza fine 

Taloro Gavoi 2

Nuorese (4-3-3) : Scarcella; Peana, Piriottu, Tiddia (34’ st Animobono), Rantoucho (16’ st Durantini), Nicol, Di Nardo (34’ st Puddu), Spina, Saura, Cocco, Giorgi (11’ st Demurtas). In panchina Cocozza, Durantini, Bullitta, Mastio, Loi, Puddu, Moro, Demurtas, Animobono. Allenatore Picconi.

Taloro Gavoi (4-3-3) : M.Fadda; Dettori, Porcu, G. Sanna (30’ st Piredda), Soro, Castro, A. Fadda (37’ st Falchi), Fois, Pusceddu (34’ st Lapia), Delussu, Mele (47’ st Pittalis) . In panchina Mozzo, Secchi, Careddu, Piredda, Lapia, Zucchelli, Falchi, P. Sanna, Pittalis. Allenatore M. Fadda.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 6’ st Mele 32’ st Pusceddu.

Note : ammoniti G. Sanna, Demurtas Recupero 2’ pt - 5’ st. Spettatori 340.

Nuoro. Il Taloro si aggiudica il derby di Barbagia con un 2-0 all’inglese. Inizio gara con pochi spazi a centrocampo, così le squadre si affidano a lanci lunghi e la manovra è contratta.

Gli ospiti si rendono pericolosi al 9’ ma Scarcella smanaccia un tiro diretto all’incrocio e la difesa di casa libera. Pusceddu al 19’ non aggancia un cross interessante e al 25’ si libera in area ma Peana intercetta e si salva. La Nuorese manca il vantaggio al 31’ con Nicol, cui il palo nega il gol, e un minuto dopo Di Nardo è anticipato prima della conlusione. Al 34’ ancora Di Nardo al tiro ma Castro respinge con il corpo. Insistono i nuoresi al 38’ con Nicol: destro respinto corto e Saura non trova la zampata decisiva. Allo scadere punizione di Cocco in area ma il cross di Peana non trova alcun compagno.

Il secondo tempo

Nella ripresa gli episodi decisivi. Al 6’ Mele stacca di testa in area e insacca per il vantaggio rossoblù. La Nuorese prova la reazione al 9’ con Nicol che stoppa e tira al volo ma Castro mura. Un minuto dopo capitan Cocco tira di destro ma Fadda non si fa sorprendere. Ancora Cocco cerca il pareggio al 25’ ma il tiro è a lato. Chiude i giochi Pusceddu al 32’ incrociando un cross e trafiggendo l’incolpevole Scarcella. La Nuorese si riversa in avanti ma senza fortuna né precisione. Al triplice fischio gavoesi in festa, per la Nuorese diventa fondamentale lo scontro salvezza di domenica prossima in trasferta contro l’Arbus.

