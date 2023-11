Per la nostra salute 

Cure palliative e ricovero in hospice. È il tema del “Tg Salute” in onda questo pomeriggio alle 15 su Videolina a cura di Simona De Francisci.

La popolazione target delle cure palliative è rappresentata dai pazienti la cui malattia di base è una malattia oncologica o cronico-degenerativo, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, per la quale non esistano terapie. Lo scopo delle cure palliative è quello di sostenere e migliorare il più possibile la qualità di vita della persona e di fornire supporto alla sua famiglia, fornendo al paziente un'assistenza olistica (globale). Possono essere somministrate in assistenza domiciliare o in hospice, quando il paziente è in una fase terminale della malattia.