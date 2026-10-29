Per la Nit de les Ànimes sarà caccia al mostro 

Il centro storico di Alghero si prepara a trasformarsi in un villaggio popolato da streghe, fantasmi e creature misteriose. Domani, sabato 31 ottobre, torna “La Nit de les Ànimes”, il pomeriggio dedicato ad Halloween e alle tradizioni locali, promosso dall’Alguer Family Festival Extra in collaborazione con il Centro commerciale naturale Al Centro Storico. Dalle 16 alle 20 la Torre Sulis ospiterà una casa stregata, mentre piazze e vicoli diventeranno teatro di cacce al mostro, laboratori e giochi per bambini. Due le cacce al tesoro: una in centro, dalle 16.30 alle 18.30, e l’altra con partenza da piazza Civica, su prenotazione. In largo San Francesco spazio ai laboratori di pittura delle zucche e, dalle 19, ai contest per la famiglia mostruosa, la maschera più originale e la zucca intagliata più bella. Previsti premi per i vincitori. Tra gli appuntamenti anche i laboratori di biscotti e pozioni stregate, il truccabimbi in piazza Ginnasio e, alle 17, nell’Atelier di via Carlo Alberto, la presentazione di “Contes de Por”, libro di Francesco Ballone illustrato da Pietro Mureddu, seguita da attività per i più piccoli. Una tradizione che vive anche in Catalogna, dove la Nit de les Ànimes celebra il ricordo dei defunti attraverso antichi riti popolari, tra zucche illuminate e offerte simboliche alle anime. Un patrimonio comune alle due sponde del Mediterraneo. (c. f.)

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