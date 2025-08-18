Per la moschea servono 50mila euro Appello alla città: «Dateci una mano» 

Per trovarla si può chiedere a Google. Se si digita “Moschea Cagliari” si viene indirizzati subito alla Marina, nella “storica” e piccolissima struttura di via del Collegio. Ma poi, subito dopo, compare via XX Settembre 39 dove da sette anni c’è quella più grande, che ogni venerdì alle 14 accoglie cinquecento musulmani in preghiera. Per salvarla, adesso, occorre una corsa contro il tempo: occorre trovare cinquantamila euro entro due mesi per chiudere l’acquisto dell’immobile. Da qui l’appello della comunità musulmana di Cagliari (una galassia di oltre quattromila persone, la stragrande maggioranza di seconda generazione, cioè nati in città, profondamente inserita nel tessuto produttivo e sociale cittadino) al Comune, alla Regione, alla diocesi di Cagliari, alla Caritas, a tutti i cagliaritani e ai musulmani che vivono in Sardegna «affinché ci aiutino a mettere insieme i 50mila euro che servono per completare l’acquisto della moschea e onorare il contratto con il proprietario dell’immobile», spiega Abdou Ndiaye, rappresentante della comunità senegalese locale e presidente di Anolf-Cisl Cagliari.

La partita

La struttura di via XX Settembre non è solo un luogo di preghiera (dove, «secondo le prescrizioni del Corano, ogni venerdì sono invitati tutti i musulmani a riunirsi in preghiera», spiega Abdou) ma uno spazio di integrazione. «Un luogo di culto ma anche un centro culturale aperto a tutti i cagliaritani», ribadisce l’imam Mohammed Nesar Uddin, a capo della comunità e guida spirituale da quattro anni. «Il sabato e la domenica, per esempio, questo spazio è aperto a una iniziativa, la “scuola coranica” dove insegniamo ai bambini musulmani ma anche a tutti i cagliaritani interessati l’Islam». E aggiunge. «Poter avere un luogo di culto di proprietà, dove tutti i musulmani possono ritrovarsi a pregarsi, senza essere costretti a farlo per strada», il riferimento è alla moschea di via del Collegio dove pregano soprattutto i nordafricani costretti a stare in strada perché troppo piccola per contenerli, «è anche un segno dell’integrazione. Cagliari è una città molto accogliente, ma l’accoglienza si misura anche sulla base dei “servizi” che la comunità offre, noi crediamo che un luogo di culto per i musulmani vada in questa direzione. Noi vogliamo continuare a professare la nostra religione senza arrecare disturbo a nessuno», sottolinea Rabiul Islam, referente della comunità bengalese e presidente dell’Associazione Culturale Islamica.

I fatti

La moschea di via XX Settembre è stata inaugurata a novembre del 2018: all’inizio la comunità pagava un affitto, poi ha deciso di acquistarla. Costo: 260mila euro. Centoquarantamila già versati come acconto, mentre i restanti 120mila a saldo entro ottobre prossimo. E qui il nodo: «Settantamila euro li abbiamo già raccolti, anche grazie alle donazioni di tantissime persone di buona volontà», spiega ancora Rabiul. «Mancano all’appello ancora cinquantamila euro. Ci rivolgiamo al Comune, alla Regione, alla diocesi, alla Caritas, ai musulmani che vivono in Sardegna e a tutti coloro che possono darci una mano per aiutarci a mettere insieme questa cifra». E allora non è un caso che sulla piattaforma Gofundme, la comunità dei musulmani abbia lanciato una raccolta fondi straordinaria, che ha raccolto per ora appena 280 euro (e 12 donazioni). Il titolo è chiaro: Raccolta urgente acquisto moschea di Cagliari.

Il Comune

L’appello alle istituzioni nasce dal progetto di fare della moschea non solo un luogo di culto ma un centro culturale aperto alla città. «Uno spazio a disposizione di tutti coloro che intendono studiare l’Islam», ribadisce l’imam. «Premesso che l’amministrazione non può elargire denaro in questo modo», a meno che il Comune non decida un’azione politica in tal senso, e in questo momento un indirizzo in tal senso non c’è, spiega l’assessora al Benessere dei cittadini con delega ai Servizi sociali Anna Puddu, «l’amministrazione promuove il dialogo interreligioso, quindi ben venga lo sforzo della comunità musulmana di dotarsi si un luogo di culto. Il sostegno che può dare in questo momento il Comune è di farsi carico con le associazioni nella promozione del progetto», e convincerle a dare un contributo alla causa. Mancano due mesi per raccogliere la cifra necessaria. «Siamo ottimisti», conclude Abdou, «il Corano ci aiuta a esserlo».

