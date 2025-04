Per la Monreale Calcio la sfida con la Villamarese 

Il sesto posto conquistato al termine della stagione regolare garantisce alla Monreale Calcio l’accesso alla seconda fase. I sangavinesi, con ventisette punti (frutto di otto vittorie e tre pareggi in venti partite) si sono assicurati i quarti di finale contro la Polisportiva Villamarese 2023, terza forza del torneo Over. «Le squadre che si sono qualificate per gli spareggi sono tutte meritevoli. Ci sono quelle più attrezzate e più giovani e dunque favorite, ma nessun risultato è scontato. Anche le outsider potrebbero dire la loro, noi siamo tra queste», avverte Nicola Ennas, 54enne attaccante della squadra allenata da Lanfranco Zaru. Il bilancio della stagione è tutto sommato positivo.

E ora i playoff

«Abbiamo disputato un buon campionato, nonostante degli infortuni che a volte ci hanno penalizzato. Siamo una buona rosa con elementi di diverse età, il giusto mix tra giovani e più esperti, alcuni dei quali hanno militato anche in campionati importanti. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è quello di trovare il modo di allenarci ogni settimana, di stare assieme e divertirci. L’importante è fare sport e condividerne i valori, senza esagerare con l’agonismo. Lo spirito con cui si scende in campo dev’essere quello giusto, più spensierato e senza eccessi», spiega il vicecapitano sangavinese, che nei tornei Uisp ha vestito per quattro anni anche la maglia dei 4 Mori Samassi. C’è anche un discreto passato tra Prima e Seconda categoria nella vita calcistica di Ennas, che ha iniziato la sua carriera di centravanti nella Sangavinese, per poi transitare a Villacidro e Sardara, fino all’Arbus, con cui ha conquistato anche la Promozione. «Ma il mio livello è sempre stata la Prima categoria», ammette sin troppo onestamente il bomber, con il biancorosso sulla pelle da oltre dieci anni. Con una punta di orgoglio però aggiunge: «Sono riuscito ad andare sempre in doppia cifra».

