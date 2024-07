Per la Mercede la A1F si allontana  

L’iscrizione alla prossima Serie A1 di basket femminile somiglia sempre più a una lontanissima chimera per la Mercede Alghero, che dopo l’ok ricevuto venerdì dal settore agonistico della Federbasket, è ora alle prese con la ricca documentazione da presentare alla Comtec.

Numerose e articolate le richieste dell’organismo di controllo finanziario: la più complessa da espletare riguarda il budget necessario per affrontare la categoria (circa 400mila euro) che deve essere garantito da contratti di sponsorizzazione già sottoscritti. E potrebbe non bastare, in tal senso, l'interesse della Techfind di Giuseppe Buluggiu, già main sponsor del campionato di A1. Altri problemi potrebbero sorgere a proposito dell’impianto di gioco (capienza minima di 750 posti) e sulla trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali. Il sodalizio catalano, inoltre, sarebbe tenuto a versare in tempi strettissimi anche la prima rata federale e quella di adesione alla Legabasket. Un’impresa titanica e forse inverosimile, anche in considerazione della deadline fissata dalla Fip, che darà tempo alla Mercede fino a venerdì.

Serie A2

Sono stati ufficializzati i gironi del prossimo campionato di Serie A2 Femminile. San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari, uniche due formazioni isolane al via, saranno protagoniste nel Girone A insieme a Moncalieri, Torino, La Spezia, Valdarno, Empoli, Livorno, Benevento, Salerno, Costa Masnaga, Giussano, Milano e Broni. Il San Salvatore, intanto, ha ufficializzato l’ingaggio di Aida Thiam, pivot senegalese classe 2002, reduce da due promozioni consecutive in A1 conquistate con Sanga e Derthona.



