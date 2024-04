per la Leonardo gran successo sull’Altamarca 

La Leonardo firma l'impresa in trasferta contro lo Sporting Altamarca nella penultima giornata di Serie A2 Élite. I cagliaritani vincono 4-3 al PalaMaser in Veneto grazie alla doppietta di Guti e i gol di Acco e Siddi. Ora l'accesso ai playoff per la promozione in Serie A dipende unicamente dagli arancioneri, che devono vincere anche l'ultima partita in casa contro il Modena Cavezzo per proseguire la propria stagione.

La partita

La gara non era iniziata nel migliore dei modi per la Leo, sotto dopo poco più di un minuto per il gol di Zarantonello. Acco pareggia al 10' direttamente su calcio di punizione, mentre a meno di 30 secondi dalla sirena finale è Guti a ribaltare il punteggio su schema da corner. Nella ripresa succede di tutto, a iniziare dall'espulsione del portiere dello Sporting Altamarca Miraglia. In superiorità numerica ne approfitta Guti per allungare sul 3-1. Cerantola accorcia per i padroni di casa e poco dopo Erbì neutralizza il libero del possibile pareggio di Maltauro. Lo stesso Maltauro viene poi espulso per doppio giallo commettendo il sesto fallo dei veneti, ma Asquer si fa parare il libero del possibile 4-2. Ci pensa Siddi ad allungare grazie alla superiorità numerica, mentre il secondo gol di giornata di Zarantonello non evita la sconfitta dello Sporting Altamarca. La Leonardo vince così 4-3, conquista il quinto posto in classifica e in vista dell'ultima giornata di campionato ha il destino nelle proprie mani per andare ai playoff.

Futsal 4 Mori salvo

In C1, festeggia la salvezza il Futsal 4 Mori, che batte 7-2 il Babylon nel playout disputato a Usini. Nella gara secca che valeva la permanenza nel massimo campionato regionale, la squadra di Settimo San Pietro si è imposta con le triplette di Murru e Mietto e il gol di Medas. Non basta ai sassaresi la doppietta di Pinna per evitare il ritorno in C2.

Femminile

Nel girone A di Serie B, la Mediterranea centra la diciannovesima vittoria, superando anche la Virtus Romagna per 6-1 con la doppietta di Virdis e i gol di Cossu, Manca, Privitera e Furno. Blinda il terzo posto in classifica la Jasnagora, che batte 4-2 la Polisportiva 1980 con Nainggolan, Marques, Saraniti e Dimaria e approfitta del contemporaneo pareggio dell'Athena Sassari per 5-5 contro la L84. Nel girone B, vince anche lo Shardana Futsal sulla Littorania. Il 4-2 firmato dai centri di Biancheri, Pinheiro, Dasara e Deiana vale il terzo posto in classifica. L’Arzachena perde invece 4-2 sul campo del Vis Fondi.

