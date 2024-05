per la Leonardo buona la prima Cdm Futsal ko 

La Leonardo vince l’andata dei playoff di Serie A2 Élite. Nel primo match della doppia sfida dei quarti di finale contro i liguri della CDM Futsal, la squadra allenata da Petruso si è imposta per 2-0 in casa davanti a un PalaConi gremito. Un gol di Siddi nel primo tempo e uno di Demurtas nella ripresa consegnano il successo ai cagliaritani in vista del ritorno in Liguria.

La partita

La Leonardo parte forte, ma nella prima metà di primo tempo la partita fatica a sbloccarsi fino al 12’, quando Riccardo Siddi segna il vantaggio dopo aver centrato il palo da pochi passi. La CDM cerca di rispondere, ma la miglior occasione ce l’ha Acco che colpisce il palo poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il tiro deviato di Idda termina invece sulla traversa. Il raddoppio arriva comunque al 9’ con Diego Demurtas su assist di Tidu. Lo stesso Tidu colpisce un’altra traversa al termine di un’azione perfetta degli arancioneri. I liguri cercano la rete in tutti i modi per riaprire il match, ma Erbì è in stato di grazia. Il portiere nega più volte il gol agli ospiti, mentre tutta la squadra dimostra perché la Leonardo ha chiuso la stagione regolare come miglior difesa del girone A. La gara d’andata termina così 2-0 per la formazione di Petruso. Un vantaggio importante in vista del secondo atto.

Il ritorno

Sabato a Campo Ligure è in programma il match di ritorno. Chi passa il turno affronta la vincente di Pordenone-Altamarca (l’andata l’hanno vinta i friulani 3-1) nelle semifinali dei playoff di A2 Élite in programma il 18 e il 25 maggio. Il 1° giugno la finale in campo neutro che mette in palio la promozione in Serie A.

Sestu eliminato

Termina in Lombardia la corsa playoff di Serie A2 del Sestu Città Mediterranea. Dopo aver vinto l’andata del primo turno in casa per 6-3, la squadra allenata da Casu perde 8-3 sul campo del Milano dopo i tempi supplementari. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i padroni di casa, che nella ripresa allungano sul 5-1. Il Sestu riesce a trovare la seconda rete a pochi secondi dalla sirena finale dei regolamentari, portando il match ai tempi supplementari. Nell'extra time è però il Milano ad allungare sull'8-3, rendendo alla fine inutile la doppietta di Girardi e il gol di Coni. I lombardi avanzano così nel tabellone dei playoff, mentre il Sestu Città Mediterranea termina la propria stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA