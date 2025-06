Per la Juventus esordio col botto contro l’Al-Ain 

Buona, anzi buonissima la prima. La Juventus non tradisce e trova la goleada all’esordio al Mondiale per Club: la sfida contro l’Al-Ain giocata nella notte tra mercoledì e ieri finisce con un netto 5-0. La squadra di Igor Tudor dimostra di aver subito riattaccato la spina dopo la mini-pausa post campionato e di voler fare il meglio possibile nella kermesse americana. Ora si attendono test più probanti, anche perché la quinta forza dell’ultima stagione negli Emirati Arabi Uniti non faceva paura. Intanto però l’allenatore ha voluto applaudire i suoi ragazzi.

«È una bella partenza che ci aiuterà a proseguire al meglio, la direzione è giusta anche se c’è sempre da migliorare. L’importante è che ci sia voglia di fare: con il tempo si aggiungono i pezzi, possiamo migliorare tanto e subire meno sulle ripartenze avversarie, ma la strada è corretta». In vista del prossimo appuntamento (domenica alle 18 italiane a Philadelphia, in Pennsyilvania, contro Wydad) «dobbiamo recuperare perché abbiamo speso tanto e faceva molto caldo».

I cinque gol portano firme particolari: le doppiette di Conceiçao e Kolo Muani, entrambi rimasti in bianconero per il Mondiale per club ma dal futuro ancora da decifrare (sono di proprietà di Porto e Psg), e la rete di Yildiz, il simbolo della Juve del futuro. La società che vuole blindarlo al rientro in Italia. «Primo passo fatto, orgoglioso della squadra: occhi già sulla prossima partita, grazie per tutto il supporto», il messaggio social mandato dal turco classe 2005. Il francese ha ribadito la speranza di «poter restare». Intanto la Juve e Adidas hanno prolungato la partnership fino al 2037 a fronte di un corrispettivo totale di 408 milioni di euro.

Messi show

Le altre gare. Un autogol e Lopez, così il Palmeiras vede gli ottavi di finale: l’Al Ahly è stato battuto per 2-0 dopo lo stop per maltempo. Nella gara successiva, è sempre Messi show. L'Inter Miami ribalta il Porto con Segovia e la stella argentina e vince 2-1. I portoghesi, in rete già all’8’ con Aghehowa, hanno un piede fuori dal Mondiale.

