Per la Juve un doppio match in campo e tribunale 

Torino. Per la Juventus oggi sarà un lunedì di passione. Non tanto per il posticipo sul campo di Empoli, dove i bianconeri cercano altri punti per rafforzare il secondo posto; la partita più importante ancora una volta si gioca nelle aule della giustizia sportiva. Oggi è di nuovo il giorno della verità, alla corte d’appello della Figc, per la penalizzazione legata alle plusvalenze.

La Juventus, sul cui capo pende anche il responso che arriverà più avanti dall’inchiesta federale legata alla “manovra stipendi”, potrebbe perdere nuovamente le posizioni guadagnate sul campo. Dopo il -15 della sentenza della Corte federale d’appello e il “congelamento” della sanzione deciso dal Consiglio di garanzia del Coni il ricalcolo della penalizzazione potrebbe rimescolare tutto. La difesa del club è pronta a dare battaglia.

In mezzo a tanti dubbi e incertezze, c'è un punto fermo, quello che Allegri, legato ancora da due anni di contratto, vuole restare alla Continassa. «Per quanto mi riguarda, rimango al 100%», ha detto il tecnico. «Ho parlato con la proprietà e ho espresso i miei pensieri, mi confronto quotidianamente con Calvo e Scanavino - aggiunge - anche se non sono nella testa degli altri, io posso parlare per me: per tutto il resto, vedremo che cosa capiterà, compreso se la Juve parteciperà o meno alla prossima Champions».

